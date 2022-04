Como invertir en oro: guía para principiantes de CoccoChimet Comunicae

viernes, 1 de abril de 2022, 10:10 h (CET) En estos tiempos que se viven, volátiles e inciertos, recién salidos de la pandemia y con vientos de guerra soplando intensos en el este del continente europeo, podría ser el momento óptimo para invertir en oro. Durante todas las épocas a lo largo de la historia, ya sea en crisis financieras o monetarias; invasiones, guerras, epidemias, devaluaciones de la moneda, quiebras bancarias, etc., el oro ha actuado como valor refugio. En la última crisis financiera se consolidó todavía más como activo e inversión El oro ha sido moneda de cambio de la humanidad desde el calcolítico, pero es conocido desde la prehistoria y al ser muy maleable desde el albor de los tiempos se ha utilizado en joyería.

De la producción actual de oro solamente el 20% se utiliza en inversiones, siendo un 70% utilizado en joyería y el resto en usos industriales. El oro que se utiliza en inversiones es el más puro y maleable de todos: el oro de 24 quilates.

Según varios expertos el oro podría alcanzar los 2100 dólares la onza a lo largo de este 2022 ya que se prevé una debilidad del dólar y una inflación prolongada en el tiempo lo que impulsaría el precio del metal dorado a modo de refugio de los mercados.

La demanda del oro de inversión subió un 4% el año pasado. Pese a la ralentización de la economía China por la presión de exportación a los Estados Unidos, la demanda del oro en el país asiático se mantuvo estable inclusive en los últimos años, mientras tanto, la demanda en otras regiones como el Reino Unido y el sudeste del continente asiático se incrementó en un 12%.

En el momento en el que se están escribiendo estas líneas el precio del oro es de 1746,40 euros llevando desde principios de marzo una tendencia al alta de forma generalizada.

Existe total transparencia en cuanto a la cotización diaria del Oro Físico, por tanto, se puede saber en cualquier momento su valor tomando como referencia el índice London Gold Fixing.

Tiene un tratamiento Fiscal Especial que es muy atractivo a la hora de invertir ya que está exento de IVA.

La LBMA es la asociación comercial internacional que representa el mercado del oro y la plata de Londres: Incluye a gran parte de los bancos centrales, inversores privados, empresas mineras, productores, refinadores y fabricantes.

Entre las áreas de trabajo de la asociación destaca el perfeccionamiento, cumplimiento y desarrollo de las normas y buenas prácticas que avalan a cada uno de sus miembros como un agente de confianza y seguridad tanto en términos legales, económicos, sociales y medioambientales.

La acreditación “GoodDelivery” otorgada por la LBMA (dependiente del Banco de Inglaterra) es ampliamente reconocida como el estándar de referencia para la calidad de los lingotes de oro y plata, debido a los estrictos criterios que se deben cumplir.

Todos los lingotes tienen certificado de autenticidad con factura de su compra y ostentan una garantía de la LBMA. Todos los lingotes son distribuidos por compañías acreditadas por los profesionales del oro. Todo ello, por supuesto, dentro del más estricto marco legal estipulado por ley. ¿Qué garantiza esto? La pureza y el valor del oro con garantía a nivel mundial.

Si se está interesado en invertir en Oro de Inversión no hay que dudar en acudir a CoccoChimet, aquí ofrecen el mejor servicio y un producto en calidad a precio de mercado. Informarse, y podrán solventar las dudas para que se realice la mejor inversión de una forma cómoda, sencilla y con total transparencia.

Desde el nacimiento de este proyecto y durante más de treinta años de vida, su actividad principal se ha centrado en la fabricación, mediante talleres propios y venta de joyería, tanto al por mayor como al detalle. Con la llegada de la crisis económica, el proyecto se adaptó a las nuevas y distintas necesidades de los clientes. Por lo que la compra de oro y plata, y como no, el empeño de joyas, fueron propuestas importantes que han acompañado hasta estos días.

Tras estos años de cambios, mirar al futuro con la determinación de seguir ofreciendo a sus clientes una amplia variedad de productos y servicios para lograr que su público y los futuros clientes, accedan con facilidad a joyas exclusivas a unos precios ajustados.

Además, en épocas convulsas como la que estamos viviendo la compra y venta de piezas de oro y plata aumenta de manera significativa. En CoccoChimet en todo momento informarán del peso y la pureza del Oro o la Plata de sus Joyas, Lingotes de Oro, Lingotes de Plata, Monedas de Oro, Monedas de Plata, Relojes de Oro, Relojes de Plata, etc.

Pero aunque la crisis y la inestabilidad golpeé a todos no todo el mundo está dispuesto a invertir en lingotes de oro y plata, para estos casos siempre es posible vender las piezas de estos materiales que ya no se utilicen y se tengan por casa. Monedas, relojes, pulseras, cubertería... todo es susceptible de darnos un extra de dinero a fin de mes. Lo más importante en estos casos es elegir a unos buenos profesionales que tasen de manera correcta la pieza y que garanticen la máxima calidad, las máximas garantías y por supuesto la máxima tasación.

