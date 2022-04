Colores que marcarán tendencia en las colecciones de primavera-verano 2022 Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 09:13 h (CET)

Las tendencias de la moda están en constante movimiento y actualización. Las tendencias 2022 traen consigo nuevos diseños y colecciones que marcan el estilo predominante para primavera y verano. Rasgos como los tonos verdes, los estilos florales y los patrones con motivos étnicos representan algunas de las características que marcarán tendencia en este nuevo año, las cuales se pueden apreciar en la nueva colección de Lolitas&L.

Con más de 30 años de experiencia en el mundo de la moda para mujeres adultas, Lolitas&L tiene novedosas prendas que, desde hace algunos años, se comercializan directamente al público a través de su tienda virtual, donde ofrece una colección que recoge lo mejor de los colores que marcan la tendencia de primavera-verano 2022.

Colores y estilos que se adaptan a las tendencias de este 2022 Lolitas&L ofrece unas de las mejores confecciones para todos los gustos de sus clientes. Sus diseños abarcan diversas corrientes de la moda que se combinan entre sí y, a su vez, se adaptan a las últimas tendencias de la moda, como el estilo safari, con colores tierra, verde camuflaje y naranja en distintos tonos, el marinero, con predominio de los jeans y los tonos azules, o el estilo floral, con colores fuertes y decididos plasmados en una diversa gama de patrones estampados.

Todos estos estilos se materializan en una colección de prendas que ofrece diversas combinaciones a sus clientas, para que puedan crear un estilo propio, de aire personalizado y acorde a los tonos que predominarán en este 2022. El estilo y los diferentes arreglos de cada prenda, como flecos, bordados y estampados, le brindan personalidad al atuendo de sus clientas, a la vez que sus tonos resaltan no solo por la frescura del diseño y la combinación de los colores, sino también por la calidad de los tintes, elaborados principalmente a base de ingredientes naturales.

Calidad de sus productos y de su servicio al cliente Lolitas&L tiene una larga historia dentro de la industria de la moda para mujeres entre los 30 y 50 años, público principal de sus confecciones. Nace tres décadas atrás como una empresa familiar y, actualmente, trabaja tanto en la modalidad de venta a empresas como en la venta directa al consumidor, a través de su tienda online. Sus prendas han ganado reconocimiento durante todos estos años tanto por su durabilidad como por la elegancia de sus diseños.

Si bien sus confecciones responden a una gama de nivel medio y alto, también gozan de un visible reconocimiento en este mercado, debido no solo a la personalidad de sus diseños, sino también a la alta calidad tanto de sus productos como de su servicio al cliente. Esto les ha permitido generar una profunda fidelización de sus diversos clientes, tanto entre empresas como compradores directos.



