Curso de Prevención de Riesgos Laborales en distintas modalidades en Tecnas, Servicios Integrales de Formación y Desarrollo SL Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Todos aquellos incidentes como, por ejemplo, caídas, accidentes con maquinarias, accidentes de tráfico, incendios y enfermedades profesionales, entre otros, que pueden ocurrir en el lugar de trabajo, ya sea en una oficina, fábrica, etc. son considerados riesgos laborales. Además, estos pueden generar problemas de salud tanto físicos como emocionales capaces de incapacitar al trabajador.

Las empresas deben dar la importancia pertinente a tomar medidas para evitar este tipo de circunstancias y a formar a sus empleados para que conozcan todo sobre la materia. Para ello, uno de los métodos más recomendables es realizar un curso de prevención de riesgos laborales, que se imparte en centros de formación como Tecnas, Servicios Integrales de Formación y Desarrollo SL.

Todos los detalles sobre el Curso de Prevención de Riesgos Laborales El Curso de Prevención de Riesgos Laborales que ofrece Tecnas, Servicios Integrales de Formación y Desarrollo SL, resulta idóneo para adquirir todos aquellos conocimientos necesarios para poder implementar medidas adecuadas a cada sector, ya que no en todos los lugares se corren los mismos peligros. Por ejemplo, la exposición a accidentes que tienen los empleados de una oficina no es la misma que la de trabajadores que ejercen funciones en una industria en la que se utilizan maquinarias pesadas.

Las personas pueden elegir entre el Curso de Prevención de Riesgos Laborales de 30 horas genérico, el Curso de Prevención de Riesgos Laborales de 60 horas genérico, el Curso para Convalidar FOL y el Curso de Prevención de Riesgos Laborales para Guardia Civil. Qué programa de formación elegir va a depender de cada necesidad y requerimiento individual.

A quién se dirige cada curso de prevención de riesgos laborales El Curso de Prevención de Riesgos Laborales genérico de 30 horas está recomendado, sobre todo, para que los trabajadores aprendan sobre cualquier tipo de riesgo laboral. Por otro lado, el Curso de PRL de 60 horas se adapta más a los empresarios de pequeñas y medianas empresas, ya que a través del mismo se pueden obtener los conocimientos para poner en marcha las medidas de prevención de incidentes laborales.

El Curso de PRL para Convalidar FOL es de 60 horas y como su nombre indica, sirve para convalidar las asignaturas de Formación y Orientación Laboral, pero también para que los empleados estén preparados para detectar y vigilar riesgos laborales.

Finalmente, el Curso de Prevención de Riesgos Laborales para Guardia Civil de 60 horas también capacita a quienes lo realizan para que sean capaces de vigilar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales de una determinada empresa.

Todos los cursos son gratuitos y se realizan de forma online. El alumno solo debe pagar para obtener el Certificado Oficial de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene un precio actual de 34,90 euros, excepto el certificado del Curso de PRL de 30 horas, que tiene un valor de 24,90 euros.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.