Reciclaje de papel o documentos no confidenciales de la mano de la empresa experta Dataeraser

viernes, 1 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Cuidar el planeta y frenar los impactos negativos del cambio climático no es una tarea reservada solo para los activistas. Las empresas también tienen la responsabilidad de apostar por un modelo de producción más sostenible y un consumo responsable. Una alternativa para iniciar un procedimiento ecológico interno es a través del reciclaje de papel o documentos o cualquier residuo.

Dataeraser es una empresa española con más de 18 años de experiencia en la gestión de residuos. Ofrece un servicio de gestión integral de residuos de papel, cartón, material informático, plástico, madera, tóner y un abanico muy amplio de residuos, garantizando en todo momento una gestión responsable, dándole una segunda vida a los residuos retirados y siendo una empresa pionera en esta iniciativa.

La compañía ofrece un servicio de reciclaje de residuos utilizando dos métodos muy completos. El primero es el regular, dirigido para las empresas que generan en su actividad diaria residuos que necesitan ser gestionados. A ellas, Dataeraser les proporciona contenedores para el depósito de los residuos con una frecuencia de retirada preestablecida o bajo demanda por el cliente. Por otro lado, está el servicio puntual, que consiste en la recogida del material para reciclar una vez.

En ambos servicios, las empresas reciben un Certificado de Reciclaje de acuerdo a la normativa de Gestión de Residuos y Suelos Contaminados Ley 22/2011, lo que les permite reforzar su compromiso con la sostenibilidad y obtener las certificaciones ISO 9001 y 1400.

Servicio de destrucción de documentos confidenciales y sensibles Algo que diferencia a la compañía de sus competidores es que su equipo de profesionales tiene el certificado de Código de Conducta explícito. De esta manera, los clientes tienen la certeza de que la destrucción o el reciclaje de sus residuos está siendo realizado por un personal serio y profesional.

Dataeraser, en su compromiso de aportar soluciones integradas a los problemas de protección de datos, también ofrece un servicio de destrucción de documentos confidenciales y sensible como facturas, nóminas, contratos, entre otros. El primer paso es la recogida de los documentos y posterior depósito en contenedores. A continuación, procede a la destrucción confidencial como lo exige la normativa DIN 66399, garantizando un nivel de corte adecuado con el que consigue que los documentos sean completamente ilegibles. Tras la eliminación del material, la empresa recibe un certificado que avala que ha cumplido con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Todos los servicios de la compañía están disponibles para toda España las 24 horas del día y durante todo el año. De esta manera, se consolida como una gran opción para las empresas que requieren un servicio de reciclaje flexible con garantía de seguridad.



