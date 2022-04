Quedan extinguidos los conflictos laborales con el programa Atraccis de transformación personal Emprendedores de Hoy

Los años de experiencia en el mundo de los negocios online le permitieron a la barcelonesa Úrsula García encontrar su pasión por el desarrollo personal.

Se ha dedicado a la capacitación de cientos de personas a nivel internacional y hasta logró crear su libro Por si nunca nos volvemos a ver.

Con este, busca enseñar a las personas a dominar ciertos conceptos básicos que son clave para alcanzar el éxito, ayudándoles así a cumplir sus sueños. Este libro se puede conseguir en la web de autoreseditores.com.

Además, Úrsula creó el programa Atraccis de transformación personal, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a que alcancen sus metas. Este programa se enfoca en lograr resultados rápidos y duraderos.

5 procesos del programa transformacional Atraccis El programa Atraccis involucra 5 procesos para alcanzar los objetivos planteados. El primero es “Like A Movie”, con el cual se aprovecha el potencial comunicativo que tienen las imágenes, los sonidos y las palabras. Así, se trasmiten una serie de experiencias que permiten estimular los sentidos y el aprendizaje. De este modo, se agiliza la comprensión del contenido y se favorece el recuerdo.

El segundo proceso es “Music To Remember”, donde se emplea la música como método capaz de aumentar la comunicación neuronal, potenciar la memoria y provocar estímulos cerebrales que influyen en varios factores. Entre ellos, ansiedad, fatiga y control del estrés. Con esto, ayuda a las personas a trasladarse a un estado de ánimo más positivo y recordar momentos felices.

El siguiente paso para el proceso de aprendizaje es “Time To Read”, un espacio de lectura que sirve para activar las regiones cerebrales que propician la imaginación. Aquí, incluyen la lectura del libro Por si nunca nos volvemos a ver, con el cual las personas obtienen innumerables beneficios, como agudizar su astucia y estimular su concentración, percepción y empatía.

El cuarto proceso es denominado “Night Session”, un espacio de autohipnosis, en que las personas son guiadas a un estado de relajación profunda. De este modo, se trabaja en el subconsciente permitiendo fortalecer la constancia, disciplina, seguridad, enfoque, motivación, creatividad y otras cualidades.

Por último, está el “Feedback”, mediante el cual los usuarios expresan lo que experimentan durante los pasos anteriores. Con esto, es posible conocer si las personas han alcanzado los beneficios previstos.

¿Cómo ingresar al programa? Las empresas podrán realizar el programa transformacional Atraccis de manera sencilla, en solo 6 etapas. Como primer paso, un representante debe llenar el formulario de contacto encontrado en la página web. Al recibir el e-mail de confirmación, obtendrá toda la información necesaria para iniciar el programa y conocer el punto de partida. Seguidamente, será enviado un enlace para descargar la app del programa, que incluye 10 vídeos, 10 canciones, 1 audio de autohipnosis y el libro en versión digital.

El equipo de Atraccis estará atento durante la duración del programa y realizará los tests necesarios para conocer la experiencia y evolución de cada persona. Pasados los 30 días, enviarán a la empresa un informe general sobre los resultados obtenidos en sus trabajadores. Debido a que se requieren 21 días para crear un hábito y 90 para transformarlo en estilo de vida, todo el proceso debe repetirse por 60 días más.

Así es como Atraccis logra mejorar la rentabilidad de las empresas hasta en un 85 %, convirtiéndolas en organizaciones con trabajadores más profesionales, competentes y enfocados.

