Evitar golpes innecesarios y posibles atropellos gracias a la cámara marcha atrás

viernes, 1 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Cualquier conductor agradece la posibilidad de tener una buena visión trasera de su vehículo, ya que los espejos retrovisores dejan puntos ciegos que pueden dar lugar a roces o golpes. Muchos vehículos de última generación ya incorporan estas cámaras traseras en el coche, pero la mayoría no lo hace.

Conociendo este problema, desde la empresa madrileña Madrid Audio, han propuesto la equipación de dicha cámara tanto para pantallas originales como para pantallas aftermarket. Dichas cámaras son específicas para cada modelo de coche y se ven en la propia pantalla de origen, con el objetivo de facilitar el aparcamiento de las furgonetas, autocaravanas, camiones, vehículos deportivos y más.

Las cámaras de aparcamiento de Madrid Audio Con la evolución constante de la tecnología, las empresas del sector Car Audio han buscado la forma de ir a la par con los nuevos y más innovadores productos del mercado. Por esta razón, las cámaras traseras de los vehículos son la opción ideal para quienes buscan mejorar la conducción a la hora de aparcar.

De este modo, Madrid Audio presenta la solución perfecta para pantallas de origen y aftermarket, un producto universal elaborado con una tecnología avanzada que dispone de líneas dinámicas de ayuda en la conducción para vehículos con can-bus. Estas líneas mostrarán el camino a seguir en el retroceso y también disponen de unas líneas horizontales para aparcar el coche con mucha más precisión.

Entre sus funciones automáticas, la cámara se activa durante el proceso de aparcamiento al poner marcha atrás. Además, es importante mencionar que su instalación está incluida en el precio total.

Ventajas de las cámaras traseras de Madrid Audio Evitan los molestos rayones, golpes y desconchones ocasionados por el aparcamiento.

También aumenta la seguridad, comodidad y la seguridad de la gente de alrededor.

Aunque hay personas que aparentemente no lo necesitan, las cámaras traseras para el aparcamiento han llegado al mercado para ofrecer asistencia completa a los conductores, proteger el coche de posibles roces y choques al aparcar. Por esta razón, contar con el equipo de visión trasera profesional ofrece seguridad y una gran durabilidad al vehículo.

Específicamente, las cámaras de Audio Madrid vienen con una instalación incluida para despreocuparse y solo aparcar de manera correcta. Asimismo, sus modelos se adaptan a la gran mayoría de los coches que se usan en el país e incluyen dos años de garantía.

En conclusión, para todos los vehículos es totalmente necesaria la cámara de marcha atrás, tanto por cuestiones económicas en el caso del arreglo de los golpes como por la seguridad de la persona. Por lo tanto, todos los vehículos pueden obtener la cámara de marcha atrás, así como una gran variedad de productos que ofrece la marca.

Las personas que deseen conocerlos pueden entrar a la página web, donde se encuentra toda la información necesaria para mantener un coche en las condiciones óptimas.



