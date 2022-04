Cuadros eléctricos para piscina, por Swimhome Emprendedores de Hoy

Los cuadros eléctricos para piscina son dispositivos fundamentales de los cuales no se puede prescindir, ya que, por un lado, permite controlar el encendido y apagado de algunos elementos de la piscina, así como garantizar la protección de otros.

Gracias a empresas como Swimhome, ya es posible adquirir un cuadro eléctrico para piscina y solicitar un trabajo personalizado según las necesidades del usuario.

De esta manera, su equipo de profesionales se encargará de realizar la instalación y ofrecer una de las mejores garantías que se pueden encontrar actualmente en el mercado por un precio asequible.

Amplio catálogo de cuadros eléctricos para piscinas Las piscinas son un elemento que, dentro de una vivienda, permiten disfrutar de un buen tiempo de diversión y relajación dentro del agua, especialmente en zonas calurosas o durante la época de verano. Por eso, garantizar su óptimo funcionamiento es importante, y dado que las piscinas también incluyen elementos y artefactos eléctricos como los focos o la bomba, es indispensable contar con un cuadro eléctrico que permita controlar estos aspectos de forma segura.

Es así como Swimhome, la compañía española especialista en la distribución de productos para piscinas, ha puesto a disposición de sus clientes un amplio catálogo de cuadros eléctricos. Allí se pueden encontrar diferentes tipos, desde los cuadros eléctricos para piscinas con transformador, hasta los diseñados para piscinas con fuente de alimentación y contacto para motor de clorado. Asimismo, por medio de ellos, se pueden controlar todos los aspectos eléctricos, desde la bomba hasta la iluminación LED. Cualquiera de sus cuadros eléctricos disponibles se pueden comprar directamente desde su web, a través de un proceso online, sencillo y rápido, de tan solo unos minutos.

La importancia de proteger el apartado eléctrico de la piscina Un cuadro eléctrico permite, entre otras funciones, proteger la bomba de la piscina, de cualquier eventual cortocircuito o descarga que pueda dañar sus componentes. Por otro lado, ayuda a proteger otros dispositivos de la piscina, donde cada uno será dirigido desde el cuadro eléctrico, asociando cada uno a un disyuntor magnetotérmico.

Sin embargo, hay que destacar que a pesar de que su función principal consiste en la protección, los cuadros eléctricos también permiten programar los horarios en que los distintos dispositivos vinculados funcionarán. En conclusión, son un elemento que no puede faltar en ninguna piscina si se quiere garantizar la seguridad y el óptimo funcionamiento de la misma.

El servicio por Swimhome en cuanto a sus cuadros eléctricos es totalmente personalizado, según las necesidades. Además de eso, con la compra, el usuario recibe por parte de la empresa una garantía de 3 años. En el caso de clientes profesionales, en esta empresa podrán encontrar interesantes descuentos en su compra.



