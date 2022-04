Gas por rublos

La jugada que anunció Rusia la semana pasada parecía, a primera vista, magistral, y un verdadero jaque mate a los matones jaques atlantistas: "Puesto que me habéis aislado del sistema SWIFT y bloqueado ilegalmente mis cuentas en vuestros países, si queréis gas me lo tendréis que pagar en rublos, porque gratis no os lo voy a dar." Con esta medida no sólo revalorizaba Rusia su moneda, muy debilitada por la hostilidad de Occidente, sino que le daba a USEuropa en las narices con sus propias sanciones, volviéndolas contra ellos.

Daba risa ver lo nerviosos que se pusieron los gazmoños europeos, y cómo se revalorizó el rublo, sólo con el anuncio de dicha represalia, por cierto bastante equitativa. Por eso no sabe uno bien por qué, llegada la fecha, ha dado Putin marcha atrás en su exigencia. Habrá que aprender más sobre política internacional, o esperar a los acontecimientos futuros, para entenderlo.