​El postvirus

viernes, 1 de abril de 2022, 09:05 h (CET) La pandemia, la Covid-19, ha puesto de relieve que no podemos controlarlo todo, que somos débiles y poca cosa, y más todavía si, encima, no nos fiamos de los demás y pretendemos solucionarlo todo por nosotros mismos, con nuestras ideas sobre cómo resolver todo lo que acontece.



El posvirus, si llega algún día, ahora parece que está remitiendo, va a cambiar radicalmente el modo de pensar en lo qué estamos haciendo de verdad, cuando nos ponemos a hacer algo que afecta a los demás. Lo cual estará muy bien, si llega.

