​El reto de acoger a los que huyen Jesús Martínez Madrid, Gerona

viernes, 1 de abril de 2022, 09:00 h (CET) Detrás del fulgor rojo de las bombas, que los rusos dejan caer diariamente, caen sobre las ciudades de Ucrania siempre hay personas. Es por ello que el reto de acoger a los que huyen de las bombas es inmenso. Hasat el momento la acogida está siendo ejemplar. Estamos viendo un derroche de energía social para dar techo, alimento y asistencia, sobre todo a mujeres, niños y personas mayores.

El movimiento de personas hacia los países de la Unión se va a incrementar, y hay quien estima que puede llegar a ser de 4 millones, hoy se hablaba de que ya han salido 3 millones. Va a ser necesario un esfuerzo sostenido en el tiempo, apoyo a los seis países que limitan con Ucrania y compromiso de todos los miembros de la Unión Europea. No es solo un problema de gobiernos y agencias internacionales. Es también la ocasión para el compromiso de los ciudadanos y de la sociedad civil. Volvemos a ver en Europa refugiados de un país europeo.







