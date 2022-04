Cuando un ucraniano te amenaza de muerte

Es curioso, les abrimos la puerta a los ucranianos, les damos de comer, de dormir, les damos trabajo y en agradecimiento, te amenazan de muerte... Estar amenazado de muerte por un ucraniano es como tener una enfermedad contagiosa: todo el mundo se aparta. Es una experiencia recomendable. Se vive más intensamente el presente. Es como seguir aquel “carpe diem”.

Desde que algún ucraniano me amenazara de muerte por el Facebook, mi vida ha cambiado ¡ay! Cuando voy por la calle, miro a las personas a la cara. Miro a mi espalda por si me he dejado algo por ver. Miro a las azoteas. Miro a los balcones. Miro para adentro, Miro para fuera. En fin, se lo recomiendo a todo el mundo: ponga un ucraniano en su vida. A modo de decálogo, le diré como se hace esto. A ver: En primer lugar, cuando esté en el bar, hable alto en favor de los rusos. Segundo, dejar mensajes en las redes sociales en favor de los rusos . Tercero, mandar Cartas al director en favor de los rusos. Cuarto, pintar el coche con los colores rusos. Quinto, llevar una bandera rusa en el coche. Sexto, llevar una prenda con los colores rusos. Séptimo, llevar una gorra con los colores de la bandera rusa. Octavo, ir con rusos. Noveno, llevar algo encima que delate tu simpatía. Y décimo, hablar en ruso.

Bueno, no hace falta que me dé las gracias. Lo hago con todo el cariño, ya me contará. Con todo mi afecto.