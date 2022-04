Las industrias del juego más sustentables Muchas empresas de juegos online también han tomado la idea de eliminar los desechos y convertirse en oficinas completamente ecológicas Redacción

viernes, 1 de abril de 2022, 08:42 h (CET) En medio de la crisis climática mundial, la ecología se ha convertido en un valor que atraviesa la agenda de todas las áreas industriales. Incluso aquellos sectores que no están directamente relacionados con actividades de contaminación pesada han asumido compromisos con la sostenibilidad ambiental. Tal es el caso del sector del juego, que en los últimos años ha adoptado políticas verdes que afectan varias áreas de su desarrollo. Por un lado, estas prácticas se vuelven urgentes ante la situación alarmante de cambio climático, cuyas consecuencias se han comenzado a sentir de manera directa. Por otra parte, desde el plano empresarial, la adopción de protocolos de sostenibilidad mejora la imagen de las compañías. En suma, hay más de un motivo para explicar la tendencia ecologista de la industria del juego.

Los bloques del sector dictan pautas generales que deber ser implementadas por todas las asociaciones miembros, pero algunos de los mejores casinos cuentan con sus propias iniciativas, que abarcan una amplio rango de responsabilidades. Sin dudas, la ética ecológica ha llegado al mundo de las apuestas para quedarse.

Casinos online: una modalidad de juego menos contaminante

Si bien los casinos de tierra han mejorado mucho sus capacidades de reciclaje y ahorro de energía, los operadores en línea representan alternativas mucho más sostenibles desde cualquier punto de vista. Al no estar emplazados en espacios físicos, consumen muchos menos recursos y no generan desechos. Los casinos tradicionales, además, suelen incluir ofertas gastronómicas que producen aun más gasto de residuos y recursos.

El entretenimiento en línea presenta la ventaja de que reduce la huella de carbono de su actividad. Para abastecer las salas de juego tradicionales, es necesario desplegar un amplio equipo de logística y transportes, que con su actividad emiten gases contaminantes. Las plataformas digitales, por el contrario, no dependen sino de servidores de energía, que lentamente van virando hacia las fuentes renovables como la solar o eólica.

La industria de los casinos online ha sabido adoptar este rasgo como un emblema, y ha hecho de la ecología uno de los estandartes de su imagen pública. Muchos fabricantes de juegos, así como operadores, aportan sumas voluminosas a fundaciones relativas a la preservación medioambiental. Se trata de una actitud fomentada entre las autoridades de control de la industria.

Estas entidades tienen una gran incidencia sobre el accionar de las empresas de juego online, pues sus certificados les entregan la habilitación para operar de manera regulada. Con esto, se intentan prevenir las estafas virtuales en las redes de apuestas.

PlayingForThePlanet, una alianza por la sostenibilidad

Diversos actores de la industria del entretenimiento digital se han agrupado en una entidad que aboga por las políticas ecológicas en el rubro: Playing For The Planet (PFTP). Esta organización publica un informe anual sobre el impacto del sector en el medio ambiente. Allí se detalla si las empresas lograron sus objetivos en el área.

Además, PFTP organiza un encuentro de diseño y contenidos con perspectiva ecológica, que lleva el nombre de Green Game Jam. Allí los diversos actores del juego se nutren de ideas, proyectos y alternativas para desarrollar productos más verdes. De esta forma, se logran integrar los esfuerzos de distintas partes de la industria para desarrollar soluciones más unificadas.

Las metas de PFTP son bastante ambiciosas, puesto que están enmarcadas en la misión de reducir el gasto de emisiones a nivel global. Estos estrictos estándares responden a la emergencia climática, según la entienden los miembros de la organización. Para muchos, se trata de una situación que reclama un esfuerzo histórico de todas las industrias para poder llegar a buen puerto.

Reciclar: una decisión que genera un cambio

Las metas de generar la menor cantidad de basura posible están presentes en el itinerario de PFTP. Una de sus empresas miembro, el desarrollador de videojuegos Sports Interactive, es célebre por su proyecto de hacer el embalaje 100% reciclable. Se trata de un ejemplo que muchos otros participantes de PFTP han adoptado, y que da excelentes resultados.

Desde luego, la empresa no es en absoluto sencilla. Según los directivos de Sports Interactive, fue sumamente complicado conseguir un sustituto reciclable (y amigable con el medio ambiente) del papel de embalar. Es un producto que por lo general se fabrica con plástico muy delgado, que no tiene usos posteriores y es muy contaminante.

Muchas empresas de juegos online también han tomado la idea de eliminar los desechos y convertirse en oficinas completamente ecológicas. El desafío, sin embargo, es muy grande, y queda ver cómo se sustituyen muchos implementos que hasta el momento parecen irremplazables.

