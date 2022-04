Despedidas Salou garantiza la diversión con la Isla de las Despedidas Emprendedores de Hoy

La realización de eventos en lugares exclusivos es uno de los negocios con mayor crecimiento en la actualidad. En ese sentido, las despedidas de solteros son una de las actividades donde el entretenimiento es lo más importante.

Para todos aquellos que estén pensando en organizar una despedida de soltera o soltero a algún conocido que vaya a casarse, la empresa Despedidas Salou es una gran opción para llevarla a cabo. La Isla de las Despedidas es la oportunidad para vivir una experiencia inolvidable, una vez superadas las restricciones establecidas durante la pandemia.

Isla de las Despedidas: el lugar ideal para realizar despedidas de soltero y soltera La isla cuenta con una extensión que supera los 33.000 metros cuadrados, 6 salones interiores de entre 200 y 1.200 m² y espacios exteriores con distintos ambientes. Con la carpa tipo circo ubicada en el exterior, el show de luces y colores ofrece un espectáculo animado de grandes dimensiones.

Entre las actividades incluidas dentro de la Gran Circus Party se encuentra la llegada al recinto, donde un grupo de animadores recibe a los invitados. Asimismo, un grupo de fotógrafos está listo para retratar al grupo e inmortalizar el momento. Después, los invitados asisten a una cena y a un espectáculo que dura hasta la medianoche.

Una vez terminada la cena, los invitados tienen acceso a las discotecas, donde son testigos de un show exclusivo con presentaciones musicales y karaoke. A las 2:45 am, los organizadores ofrecen la entrada gratuita a la discoteca de Tarragona Salou, donde pueden disfrutar de un grupo de stripers.

Despedidas Salou ofrece planes completos que incluyen actividades de entretenimiento y servicio de transporte A pocos minutos de Salou se lleva a cabo una fiesta temática con espectáculos que duran toda la noche, en caso de que los clientes busquen cambiar de ambiente. La discoteca no es abierta al público, por lo que se trata de un lugar exclusivo donde la diversión está garantizada.

Los apartamentos y bungalows disponibles en Salou son la opción perfecta de alojamiento para quienes desean estar lo más cerca de la fiesta. La colaboración entre Despedidas Salou y las agencias turísticas del sector permite ofrecer algunos de los establecimientos más recomendados para asistir en grupo.

En ese sentido, los huéspedes pueden solicitar el servicio de transporte, que incluye recoger a los invitados en su alojamiento y dejarlos en el mismo lugar una vez terminadas las actividades. Asimismo, está disponible el transporte para trasladar a las personas desde su ciudad o pueblo, con un valor adicional.

Los planes disponibles en Despedidas Salou permiten realizar grandes eventos donde el entretenimiento está garantizado, sin necesitar un presupuesto demasiado elevado. Para realizar reservas, los clientes pueden comunicarse mediante WhatsApp o con el formulario que se encuentra en el sitio web.



