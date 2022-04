Servicio para farmacéuticos titulares de la mano de Urbagesa Farmacias Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 18:11 h (CET)

La gestión contable, fiscal y laboral se ha convertido en uno de los aspectos empresariales de mayor preocupación para los titulares de la oficina de farmacia. Durante los últimos años, se han aprobado medidas con respecto a estos asuntos que hacen imprescindible una actualización por parte del farmacéutico.

Esto ha despertado el interés de Urbagesa Farmacias, una empresa dedicada a ofrecer soluciones en los procesos de transmisiones de oficinas de farmacia. Es por ello que ha incluido un nuevo servicio para farmacéuticos titulares, con el que se encarga de llevar la gestión de su negocio.

Contar con profesionales multidisciplinares para gestionar una farmacia Para gestionar una farmacia se necesitan conocimientos legales más allá de los propios del sector de trabajo. Cuando se tiene una empresa son muchos los factores administrativos, financieros, laborables, contables, etc., a los que se les debe hacer frente. De ahí parte la necesidad de que sean profesionales multidisciplinares los que se hagan cargo.

Los asesores y gestores son figuras clave para este campo de trabajo con particularidades administrativas únicas y diferentes a las de otro tipo de empresas. Se encargan de llevarlo todo al día, sin excluir el ámbito laboral, de modo que todo esté en orden con los trabajadores. Con el apoyo de profesionales de este tipo, una farmacia se beneficia de asesoramiento fiscal y laboral, la planificación estratégica, análisis de balances y contabilidad, así como la propia gestión farmacéutica, consiguiendo dar un mayor impulso a la empresa.

Urbagesa Farmacias ofrece un nuevo servicio para farmacéuticos titulares La gestión correcta de la contabilidad y fiscalidad de las farmacias es de gran importancia, por lo que debe ser llevada por profesionales. En Urbagesa Farmacias tienen conocimiento de las particularidades del ámbito farmacéutico, lo cual les permite aportar ventajas fiscales que pueden ser clave para la viabilidad del negocio. Su servicio engloba la gestión con respecto a la contabilidad, fiscalidad y laboral. Para ello, cuenta con la colaboración de expertos en el sector que asegura aportar a sus clientes un servicio de calidad.

De igual manera, en concordancia con su disposición por satisfacer las necesidades del cliente, Urbagesa Farmacias tiene intención de acompañar a los farmacéuticos durante toda su vida profesional, incluso si deciden vender su oficina o no continuar sus labores dentro del ámbito farmacéutico. Por esta razón, pone a disposición el servicio de planificación y gestión integral de su patrimonio. De este modo, ayuda a obtener una mayor rentabilidad con respecto a la ganancia obtenida con la venta de su oficina de farmacia.

Con su nuevo servicio para farmacéuticos titulares, Urbagesa Farmacias pretende externalizar las tareas contables, fiscales y laborales y ayudarles a conseguir un mayor rendimiento.



