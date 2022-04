Los asientos confort para motos de JM-Fundas Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 17:51 h (CET)

A menudo, las empresas fabrican asientos para motos con materiales rígidos e incómodos para el usuario. Esto puede ejercer una presión notable en partes del cuerpo que no están diseñadas para soportar tanta tensión durante mucho tiempo. Por esta razón, los viajes generan daños y otros problemas físicos en el futuro.

Por esta razón, algunos usuarios deciden cambiar los asientos de fábrica que poseen las motos de serie por alternativas más cómodas como las que ofrece la empresa JM-Fundas. Las piezas se elaboran con materiales que garantizan una composición firme, pero suave tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero.

¿Por qué es importante tener un asiento de moto cómodo? Existen muchos tipos de motos diseñadas para diferentes ocasiones, sin embargo, el uso de un asiento cómodo es una prioridad en todos los modelos. Un asiento rígido puede causar lesiones a largo plazo en la columna vertebral, incluyendo el coxis, en consecuencia a que el peso no se distribuye bien por todo el espacio, causando que la persona conduzca en una mala postura. A su vez, puede causar dolores musculares recurrentes, sobre todo en los glúteos, la espalda y los muslos.

Entre los atributos indispensables, en un asiento es necesario considerar que no solo debe soportar y distribuir el peso de la persona, también debe mantener la temperatura y respirar, ya que el calor y la humedad acumulados pueden empeorar la situación.

Asimismo, es importante priorizar sus funciones, ergonomía y calidad, acorde a las horas que el cliente planee viajar en la moto.

Asientos con un acabado confort y personalizados para todo tipo de motos JM-Fundas ha destacado entre los fabricantes de estas piezas en España y ofrece asientos para motos de carretera, supermotard, enduro, motocross, pit bike y quad completamente personalizable. El producto se elabora a partir de espuma de poliéster viscoelástica que ofrece una mayor ligereza y durabilidad.

Los asientos de la marca brindan confort pleno para el conductor, incluyen respaldo lumbar para evitar problemas de espalda y tejidos antidelizantes, impermeables y humps, según las necesidades del cliente.

Con más de 550 modelos de marcas como Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Benelli, BMW y con una gran variedad de estilos para escoger, la tienda posee un servicio de personalización para adaptar la funda al estilo del conductor. El catálogo permite elegir la textura, el tejido, los colores, el grip yla bolsa, entre muchas más opciones.

JM-Fundas se ha abierto al mercado nacional con un equipo profesional, con muchos años de experiencia, fabricando todos sus productos a mano. También ofrecen las fundas y las espumas por separado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.