¿Por qué es recomendable comprar ropa hecha de algodón orgánico?

jueves, 31 de marzo de 2022, 17:51 h (CET)

La industria textil es un ámbito que cuenta con una extensa base de consumidores a lo largo del planeta. Sin embargo, uno de los mayores problemas de esta industria en la actualidad es la sostenibilidad ecológica.

La sobreproducción de prendas, la baja calidad de muchas y las tendencias comerciales como la fast fashion conducen a un consumo indiscriminado que genera toneladas de desperdicios contaminantes cada año. En consecuencia, Dabooty Ecowear emerge como un emprendimiento digital que apuesta por una alternativa mucho más responsable social y ambientalmente dentro de esta industria. Esta consiste en producir ropa interior hecha a base de algodón orgánico, la cual destaca por su calidad y los métodos ecológicos en su elaboración, así como la variedad de sus diseños y colecciones que rompen con toda clase de estereotipos.

Prendas de ropa interior fabricadas con responsabilidad social Dabooty Ecowear es un e-commerce que surge en 2019 con el objetivo de comercializar prendas de ropa interior fabricadas con responsabilidad social, métodos ambientalmente sostenibles y, además, completamente hechas en España. Todas las prendas en su catálogo están fabricadas con algodón completamente orgánico y abarcan todo tipo de prendas en cuanto a ropa interior, con packs tanto para chicas como chicos, así como colecciones de bragas, bóxers y calcetines.

Sus diseños destacan no solo por su variedad y novedad, sino también por el sentido de responsabilidad social que imprimen en ellos, ya que esta marca busca romper estereotipos étnicos, de género y peso corporal. Por esta razón, se enfoca en brindar comodidad a usuarios reales, con cuerpos distintos y enriquecidos por esas diferencias, quienes muchas veces no se ven representados por las prendas y diseños de las marcas más tradicionales, las cuales tienden a reforzar esos estereotipos de belleza irreales.

La necesidad de cambios en la industria textil Las prendas de Dabooty Ecowear adquieren un importante valor agregado por sus características ecosostenibles, la innovación de sus diseños y su responsabilidad social. Esto le ha permitido generar un crecimiento continuo y llegar a cada vez más usuarios. No obstante, más que ese crecimiento económico, lo que motiva el trabajo de esta marca es la necesidad de cambios estructurales en el modo que se ha manejado la industria textil hasta la actualidad. Hoy en día, la producción de ropa ha llegado a niveles tan altos que es cada vez más evidente lo insostenible que resulta.

Dabooty Ecowear elabora productos con una visión totalmente distinta a esta dinámica productiva, diseñados para una extensa duración con el fin de reducir el volumen de consumo y, además, fabricados desde un enfoque mucho más consciente y responsable, tanto para trabajadores, a quienes ofrece un empleo justo y condiciones laborales dignas, como para consumidores, quienes disfrutan de una prenda que, además de su durabilidad, rompe con los clichés y se adapta a la realidad de sus cuerpos.



