Utilizar una entidad especializada, más costoso pero se obtienen resultados mejores que los de la plataforma BOE Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 17:19 h (CET)

El director de la Unidad de Subastas Judiciales de Murcia, Juan Luís Bañón, señala que en los juzgados hay una saturación real que resulta en la paralización de los procedimientos concursales.

Mientras el BOE alcanza un 37,4 % de la realización de los activos que publica, Eactivos.com consigue más del 97,6%.

En la plataforma pública, el 62,6 % de las subastas publicadas quedan desiertas mientras que, para la entidad especializada, una de sus prioridades es conseguir la mayor cancelación de deuda.

Juan Luis Bañón, director de la Unidad de Subastas Judiciales de Murcia, declaraba el pasado 14 de marzo, en el periódico La Verdad de Murcia, que los juzgados de la región cuentan con 3.044 subastas completamente paralizadas por un valor de más de 632 millones de euros. Desde el punto de vista de los expertos que forman Eactivos.com, a este hecho habría que sumarle, en un futuro cada vez más próximo, la aprobación de la nueva Ley Concursal que obliga a ejecutantes a estar en connivencia con los deudores, tal como está concebido en la nueva legislación. De esta manera, desde Eactivos.com, se insiste en que “si solo en Murcia hay más de 3.000 subastas paralizadas en los Juzgados Mercantiles, la cantidad total en el resto del país será desorbitada’”, por lo que la aprobación de la nueva normativa no solo no va a aliviar a la administración de justicia, sino que la va a saturar “todavía más”.

Asimismo, Bañón también hace hincapié, durante su entrevista, en la “casi gratuidad” de los servicios del portal BOE, una media de 25 euros por lote, “al margen de que algunos lotes lleven aguardando su trámite años por la falta de abono de las tasas judiciales“, en comparación con el coste medio que conlleva el uso de una entidad especializada, que se sitúa en unos 1.500 €. Sin embargo, Bañón no tiene en cuenta que esta cuantía es la que permite optimizar resultados y conseguir un impacto directo en el valor de realización de los bienes publicados, así como en el menor número de subastas desiertas y en la agilidad que se consigue al no tener que estar pendientes de que se abone una tasa judicial.

En el caso de las entidades especializadas, única y exclusivamente reciben sus honorarios si se consiguen buenos resultados y estos, a su vez, se aprueban por la administración concursal, según explica Joaquín Oliete, CEO de Eactivos.com. “Mientras la entidad especializada acompaña durante todo el proceso a postores finalistas inexpertos, que son los que realmente incrementan los resultados, Subastas BOE no hace nada de lo citado anteriormente y solo publica subastas sin prácticamente información, hecho que contribuye a que este sector sea un coto cerrado para expertos en la materia que lo único que pretenden es adjudicarse activos por valores irrisorios“. En cambio, el valor de realización de Eactivos.com se sitúa en más del 70 %, muy alejado de las cifras publicadas por el Jefe de la Unidad de Subastas BOE de Murcia.

De esta manera, en opinión de Oliete, invertir en una entidad especializada privada es “sinónimo de buenos resultados’” y, por consiguiente, de cancelación de deuda por parte de la persona concursada o hipotecada. Así lo demuestran los datos de Eactivos.com: en 2021, se celebraron 769 subastas en la plataforma y apenas 19 quedaron desiertas, es decir, un 2,4 %. En el caso del portal público, solo en la Región de Murcia, de las 2.700 celebradas, un 62 % quedaron desiertas. “El gasto que conlleva el uso de una entidad especializada se amortiza sobradamente con los resultados que se obtienen. Solo el incremento de deudas que ocasiona la falta de publicación de las subastas, así como los IBIS, gastos de comunidad o el posible deterioro o expoliación de los inmuebles justifican esa media de 1.500 euros”, insiste Oliete.



