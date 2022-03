Lúa Marthin y su original oferta de telas y juguetes Emprendedores de Hoy

Lúa Marthin es una ratita oriunda de Mallorca, quien, si bien nació cerca del mar, al crecer decidió emprender un largo viaje hacia la montaña, donde halló un paisaje que ya nunca más cambiaría por ningún otro.

Entre los amaneceres, excursiones y horizontes que le regaló este nuevo entorno, esta pequeña ratita encontró la inspiración para dedicarse a lo que más le apasionaba, la costura y las manualidades.

Esta es la curiosa historia del personaje que da su nombre a la tienda de telas Lúa Marthin, un negocio que nació en 2020, a raíz de las medidas de confinamiento y que, a día de hoy, ofrece un catálogo especializado en telas de algodón, loneta y de punto, junto con toda una gama de juguetes fabricados a mano y amigables con el entorno.

Artículos divertidos para todas las edades Lúa Marthin es una tienda que hace realidad las habilidades características de su personaje insigne, la creatividad y habilidad con la costura, y todo lo que tiene que ver con las manualidades. Por esta razón, su oferta, además de la su línea de negocio principal que son las telas, se ha diversificado hacia una variada línea de juguetes originales. Entre ellos, se encuentran las muñecas Maileg, con su casita de muñeca, juegos de vestuario y otros complementos; juguetes Little Dutch, para estimular el desarrollo y la imaginación de los más pequeños; juguetes de madera que destacan por su diseño novedoso y a la vez sostenible; y juguetes de rol, para enseñar a los pequeños a reconocer diversas situaciones sociales mientras juegan.

Todos estos juguetes presentan diseños variados, prácticos y novedosos y, a la vez, son herramientas muy útiles para fomentar el desarrollo de los niños y sus distintas capacidades cognitivas, motrices y sociales.

Una tienda que explota al máximo su creatividad Si bien los juguetes despertarán el interés de los más pequeños por esta famosa ratita, el área de actividad principal de esta tienda se ubica en la venta y distribución de telas. Aunque no de cualquier tipo, sino telas con estampados muy originales. En concreto telas de algodón, tanto en colores lisos, como estampado con diversos patrones. También ofrece telas de punto, así como lonetas, en ambos casos, con diseños novedosos y originales impresos en ellas, con el fin de fomentar la creatividad y vistosidad de las confecciones.

Sin embargo, lo que más destaca en esta tienda es que va más allá de la distribución y saca el máximo provecho de estos productos, a través de sus diseños y confecciones, que se llevan a cabo desde una visión de costura divertida. Por esta razón, incluso su colección de telas más simples destaca por su diseño y vistosidad, ya que no se trata de una tienda al uso, sino que en Lúa Marthin siempre buscan que el cliente pueda obtener una confección final que destaque por su encanto y originalidad.



