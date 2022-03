Tratar las adicciones en el Centro de Desintoxicación y Tratamiento de Adicciones MOMENTO de Madrid Emprendedores de Hoy

Las adicciones pueden padecerse con relación a distintas sustancias o también a ciertas conductas. En todos los casos, el primer paso a seguir para recuperarse es el reconocimiento del problema. El segundo es encontrar un programa de tratamiento que sea adecuado para poder restaurar la salud, el bienestar y la felicidad de la persona afectada.

En este sentido, el Centro de Desintoxicación y Tratamiento de Adicciones MOMENTO, en Madrid, cuenta con varios programas de tratamiento de adicciones en Madrid, residenciales o ambulatorios, los cuales se ajustan a las necesidades de cada paciente. Además, aborda casos de adicción a distintas sustancias como la cocaína, heroína, alcohol, benzodiacepinas o pastillas y también problemas conductuales como la adicción al juego, internet o las nuevas tecnologías, entre otras.

Los tratamientos disponibles en el Centro de Desintoxicación y Tratamiento de Adicciones MOMENTO El Centro de Desintoxicación y Tratamiento de Adicciones MOMENTO es un espacio en el que se combinan conocimientos y experiencia. Al mismo tiempo, se trata de un centro en el que no se considera a la adicción como sinónimo de incapacidad o desesperanza, ya que usualmente las personas que las padecen son concebidas como personas con una capacidad de sufrimiento elevada y la necesidad de recibir ayuda. Además, los programas que se ofrecen en esta institución incluyen apoyo a los familiares de quienes sufren la enfermedad. También cabe destacar que no se practica una sola modalidad de tratamiento.

Su centro terapéutico está ubicado en un edificio de 5 plantas de uso privado, donde se implementan los distintos programas y se brindan servicios de psicología, fisioterapia y coaching. El propósito es que todos los que lo necesitan puedan acceder al tratamiento y que la recuperación de todas las personas sea completa.

Este programa de tratamiento de adicciones en Madrid cumple todos los requisitos del NIDA (National Institute on Drug Abuse) de Estados Unidos. Una de estas condiciones es considerar que la abstinencia de todo tipo de droga o conducta adictiva es la primera herramienta para la recuperación. Otra es incluir a la familia como parte del problema.

Tratamientos ajustados a las necesidades de cada paciente Cada paciente del centro cuenta con un equipo terapéutico a su disposición que incluye un psiquiatra, un psicoterapeuta de referencia, monitores y, si es necesario, un acompañante personal durante las 24 horas. Además, se diseña un abordaje personalizado para cada caso.

En los tratamientos, se emplean los últimos avances psicológicos, psiquiátricos, médicos y farmacológicos. También se incluyen actividades como terapias individuales o de grupo y charlas educativas.

En los distintos talleres, los pacientes trabajan cuestiones como el manejo de los sentimientos, los traumas y las recaídas. Siempre trabajan en grupos pequeños y la duración de los tratamientos depende de la gravedad del cuadro de cada individuo.

El Centro de Desintoxicación y Tratamiento de Adicciones MOMENTO es un centro que brinda un tratamiento de adicciones en Madrid. Asimismo, es de excelencia y se ajusta a las necesidades de cada paciente con el objetivo de que todas las personas que sufren esta enfermedad puedan reconciliar su cuerpo, su personalidad y sus sentimientos.



