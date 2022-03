Nueva apertura de la red de Oficinas YA! en Barcelona Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 16:45 h (CET)

En su intento por ahorrar en costes, salarios y en infraestructura, cada día son más las empresas que optan por contratar los servicios de un centro de negocios, lugares de trabajo ofrecidos en alquiler para llevar a cabo una actividad profesional.

Los centros de negocios disponen de espacios variados, como oficinas, salas de reuniones o espacios de coworking. Estos son perfectos para pequeñas empresas, autónomos, startups o, incluso, para aquellos empresarios que requieren un espacio profesional para una ocasión puntual.

OficinasYA! cuenta con una amplia red de centros de negocios, coworking y business centers ubicados por todo España. Recientemente, han realizado una nueva apertura de la red en Barcelona, específicamente en la Ronda del General Mitre 126.

¿Por qué alquilar un local en un centro de negocios aporta múltiples beneficios para las empresas? En general, los centros de negocios están equipados con todo lo que una empresa necesita y con la mayor calidad. Servicios como el wifi, la limpieza y la calefacción están incluidas en el alquiler, de modo que los trabajadores pueden realizar sus tareas sin preocuparse por gastos imprevistos. Es decir, al contratar los servicios de estos espacios los usuarios pueden ocuparse principalmente por sus clientes y, de esta forma, optimizan su negocio y aumentan los beneficios.

Otra ventaja, no menos importante, de alquilar un local en un centro de negocios es la posibilidad de establecer relaciones sociales. En estos espacios fluyen las relaciones personales y laborales. A la larga, esto puede implicar una amplificación de los contactos de negocios.

Por otro lado, los empresarios tienen la facilidad de cambiar de oficina si el negocio crece, sin necesidad de realizar mudanzas. Esto se debe a que los centros de negocios disponen de variedad de oficinas de diferentes tamaños, desde un espacio pequeño, pero bien equipado para trabajar solo, hasta oficinas para trabajar con un equipo amplio. Además, si de manera ocasional es necesario atender muchos clientes o reunirse con los empleados, es posible utilizar una sala de reuniones.

Un espacio para trabajar en Barcelona totalmente equipado En Oficinas YA! cuentan con centros de negocio en Barcelona y otras ciudades importantes de España. En estos espacios se pueden realizar reuniones sin interrupciones ni límite de tiempo, permitiendo crear relaciones comerciales con los clientes de manera efectiva. Todas sus salas están completamente equipadas y en perfectas condiciones para que los usuarios solo tengan que ocuparse de su negocio.

La nueva apertura de la red en Barcelona es un edificio exclusivo en el que disponen de despachos de diferentes tamaños y salas completamente equipadas. Todo está perfectamente preparado para que los trabajadores empiecen sus tareas al 100 % desde el primer momento. El aspecto de las instalaciones es moderno y funcional. Además, disponen de un equipo humano capacitado para resolver cualquier necesidad que pueda surgir durante la estancia en este centro.

Contratando los servicios de Oficinas YA!, los trabajadores no tienen que preocuparse por nada, solo por su negocio. Todos los gastos del edificio, incluida la luz y la conexión a internet, están incluidos en el precio de alquiler.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.