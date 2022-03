UCI convoca la II edición de 'Cuentos por el Planeta' para concienciar a los pequeños sobre sostenibilidad Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 16:35 h (CET) Esta iniciativa tiene como objetivo promover los valores de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático desde las edades más tempranas, así como generar hábitos sostenibles en el día a día Cuidar del medio ambiente y tener comportamientos más respetuosos con el planeta es responsabilidad de todos. Se trata de un asunto de máxima prioridad mundial porque la contaminación del aire, la extinción de especies o el calentamiento global no solo está afectando hoy, sino que afectará a las generaciones venideras si no se ponen medidas.

Solo en Europa, el objetivo es lograr la descarbonización y neutralidad de emisiones para 2050 y a más corto plazo, para 2030, reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero, e incrementar al menos un 32% el uso de energías renovables.

Estos son algunos de los retos climáticos a los que se enfrenta la sociedad. Una concienciación en materia medioambiental sobre la que pone el acento anualmente la iniciativa ‘Hora del Planeta’, que se celebra este sábado 26 de marzo.

Un gesto simbólico para ayudar al planeta que contribuye a visibilizar cómo con pequeñas acciones en el día a día se contribuye, por ejemplo, a frenar la deforestación, cuidar los mares y océanos o reducir las emisiones contaminantes. Se trata de buenas prácticas y hábitos que, poco a poco, se van adquiriendo gracias a una mayor educación ambiental y en edades cada vez más tempranas, pues es esencial concienciar y enseñar a los más pequeños a cuidar y proteger el planeta.

Conscientes de esta meta, UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, ha puesto en marcha la II edición de Cuentos por el Planeta, un concurso que tiene como objetivo concienciar desde la infancia sobre el respeto al medio ambiente, los seres vivos y el planeta, mediante cuentos, historias y dibujos contados por los propios menores, en los que se transmitan los valores por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

“Aunque los adultos somos los encargados de dejar un planeta limpio para nuestros hijos y nietos, es preciso que este trabajo se mantenga durante las generaciones venideras” destaca Cátia Alves, directora de RSC y sostenibilidad en UCI, que también añade: “es necesario concienciar a los más pequeños sobre lo que pueden hacer para mejorar la situación medioambiental con pequeños gestos en su día a día y para no cometer los errores que hemos provocado las generaciones anteriores”.

Al igual que en su primera edición, este nuevo certamen está dividido en dos categorías: una dirigida a niños y niñas de entre 5 a 10 años para presentar dibujos, cuentos gráficos o ilustraciones; y otra pensada para adolescentes de entre 11 a 16 años a través de relatos o cuentos con una extensión de entre 150 a 300 palabras.

La temática de los dibujos y cuentos presentados tendrá que estar relacionada con las soluciones que pueden aportar las personas para resolver los problemas que afectan al medio ambiente y a la sostenibilidad del planeta, como la deforestación, la contaminación marítima, la pérdida de biodiversidad, las emisiones contaminantes o el calentamiento global.

Los pequeños que quieran participar en esta II edición del concurso podrán presentar sus creaciones a través del email cuentosporelplaneta@uci.com hasta el 19 de mayo. El fallo del jurado, que valorará especialmente la inventiva y la creatividad de los participantes, se dará a conocer el próximo mes de junio.

Ambas categorías contarán con tres premiados: el ganador de cada una de ellas recibirá una tarjeta regalo de Amazon valorada en 250€. También habrá un primer y segundo finalista en cada categoría, que recibirán el mismo premio, con un valor de 90 y 60 € respectivamente.

En la primera edición del concurso, celebrada en 2021, UCI recibió medio centenar de candidaturas. El ganador de la categoría de dibujos fue el tarraconense Erik Macas Gilabert, con su ilustración ‘Plástico en los mares’, en la que reflejó la importancia de arrojar la basura en sus contenedores correspondientes para evitar la contaminación del ecosistema marino. Por su parte, Cecilia Maqueda Limia, estudiante del CEI Ciudad de Zaragoza de Madrid, fue la ganadora de la categoría de cuentos con ‘Chipy: la bolsa de patatas que cambió el mundo’, en la que también refleja la importancia del correcto reciclado de los de plásticos para el cuidar el planeta.

Esta iniciativa está alineada con el ODS 13 de Acción por el Clima y, en concreto con su meta 3, que fomenta mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

UCI es una de las entidades adheridas a Pacto Mundial de Naciones Unidas y a #Companies4SDGs. Además, en su modelo de negocio la entidad financiera contribuye al cumplimiento de los ODS 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 y 17 a partir de los temas relevantes identificados en su estudio de materialidad.

