La gestión profesional de grandes carteras en alquiler marcará el interés inversor a corto plazo Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 16:39 h (CET) Según Solvia, las nuevas demandas del mercado, unidas a la creciente oferta de grandes volúmenes de activos en arrendamiento, han llevado a que este servicio especializado gane terreno En España, más del 90% del parque de viviendas de alquiler está en manos de particulares. Sin embargo, las nuevas necesidades del mercado, tales como la apuesta por servicios profesionales de gestión de alquiler, la apuesta por la digitalización o la creciente oferta de grandes carteras de activos están llevando a que la gestión profesionalizada de grandes volúmenes de inmuebles en arrendamiento haya ganado terreno.

Teniendo en cuenta que la demanda de viviendas en alquiler irá en aumento, y que el interés inversor por este mercado es cada vez mayor, todo apunta a que este servicio crezca durante los próximos años. “El auge de iniciativas como el Build to Rent, o la gestión granular de grandes carteras necesita contar con equipos especializados que puedan dar una cobertura integral a las necesidades de los clientes, ofreciendo un servicio eficiente y de calidad a los inquilinos”, apunta Antonio Fernández, director de Desarrollo de Negocio de Solvia.

Los expertos de Solvia, firma de servicios inmobiliarios para particulares, empresas e inversores, explican las cinco claves de la gestión profesional de grandes carteras en alquiler:

Incluye la gestión integral de todo el ciclo de vida del activo. Las firmas especializadas cubren todo el proceso, tanto la fase previa al alquiler, como una vez termina el contrato con el inquilino. Esto incluye: Antes: preparar el inmueble para ser alquilado, gestión de la documentación, realización de fotografías, publicación y promoción en portales web, gestión de las visitas, elección del inquilino adecuado, y gestión y redacción del contrato de alquiler. Durante: mediación y contacto constante con el inquilino, cambios y gestión de suministros, resolución de incidencias, cobro del alquiler, gestión de impagos, etc. Después: revisión del piso, entrega de llaves y devolución de la fianza.

Las firmas especializadas cubren todo el proceso, tanto la fase previa al alquiler, como una vez termina el contrato con el inquilino. Esto incluye: Resolución de conflictos y proceso sin incidencias. Estos profesionales asumen una posición neutral, aplicando sus conocimientos en la búsqueda de soluciones satisfactorias para ambas partes, siempre de manera objetiva y documentada, basándose en la ley y en los estándares éticos de cualquier relación contractual.

Estos profesionales asumen una posición neutral, aplicando sus conocimientos en la búsqueda de soluciones satisfactorias para ambas partes, siempre de manera objetiva y documentada, basándose en la ley y en los estándares éticos de cualquier relación contractual. Solución de confianza para los futuros inquilinos. Recurrir a empresas referentes en este sector también tiene ventajas para los inquilinos: alquiler de una vivienda asequible que se va a poder pagar sin ahogos económicos, contrato completamente legal y sin cláusulas abusivas, gestión de los cambios en los contratos de suministros, resolución de dudas legales, resolución de incidencias con la vivienda, gestión de la finalización del contrato evitando reclamaciones injustas…

Recurrir a empresas referentes en este sector también tiene ventajas para los inquilinos: alquiler de una vivienda asequible que se va a poder pagar sin ahogos económicos, contrato completamente legal y sin cláusulas abusivas, gestión de los cambios en los contratos de suministros, resolución de dudas legales, resolución de incidencias con la vivienda, gestión de la finalización del contrato evitando reclamaciones injustas… Conocimiento especializado del mercado. Las compañías especializadas en la gestión de grandes carteras de activos en alquiler suelen contar también con equipos especialmente dedicados al análisis de mercado, asegurándose de cumplir con las necesidades operativas y reputacionales de sus clientes, y atendiendo correctamente la demanda del usuario final.

Las compañías especializadas en la gestión de grandes carteras de activos en alquiler suelen contar también con equipos especialmente dedicados al análisis de mercado, asegurándose de cumplir con las necesidades operativas y reputacionales de sus clientes, y atendiendo correctamente la demanda del usuario final. Brinda servicios 100% digitalizados. La transformación tecnológica ha traído al mercado inmobiliario un nuevo tipo de usuario que prioriza todos aquellos servicios que le permitan disfrutar de procesos más ágiles, que antes eran más lentos o burocráticos, y que le aseguren resultados inmediatos. Las compañías especializadas en la gestión profesional de alquiler son conscientes de ello y ofrecen a sus clientes (grandes arrendadores y arrendatarios) diversas herramientas adaptadas al mundo digital: tours virtuales, agenda de visitas automática, preparación y firma de contratos online, cobros mensuales digitales, plataformas centralizadas para la gestión de inmuebles… Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.