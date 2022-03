TECNOS, el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios Emprendedores de Hoy

Entre los profesionales sanitarios los grandes desconocidos son los técnicos superiores. No obstante, para la atención a la ciudadanía su función es clave porque de su trabajo depende el diagnóstico de muchas patologías y su posterior tratamiento.

Estos son quienes están detrás de los resultados analíticos, de los informes de anatomía patológica y quienes detectan anomalías a través de la imagen con ecografías o rayos X, entre otros, o los responsables de aplicar los tratamientos de radioterapia.

TECNOS es el primer Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios y nació con los objetivos de trabajar para hacer avanzar la profesión, de representar y acompañar a sus afiliados en la defensa de sus intereses profesionales, de generar alianzas con asociaciones y sindicatos del sector sanitario y de promover y afianzar el conocimiento y prestigio del Técnico Superior Sanitario (TSS).

Este tiene una dilatada experiencia, ya que surgió como evolución natural de la antigua FATE, la Federación Andaluza de Técnicos Especialistas, la primera organización sindical de TSS de España, constituida el 28 de julio de 1990 en Málaga. En 2020, esta federación se convirtió en TECNOS, tras adoptar la forma jurídica de sindicato nacional y abrir sus puertas al resto de comunidades autónomas.

En estas tres décadas de existencia, ha logrado conseguir numerosos beneficios para el colectivo y la afiliación a esta organización proporciona múltiples ventajas para estos profesionales del sector sanitario.

Ventajas para sus afiliados Una de las principales ventajas que aporta este sindicato es su asesoría jurídica y laboral, de experiencia contrastada, que ha logrado numerosos logros para el colectivo y para la defensa de sus afiliados, ya sea frente a personas físicas o jurídicas o ante instituciones u organismos públicos y privados.

Junto a ello, ofrece cursos de formación acreditados y puntuables para las distintas ofertas públicas de empleo y bolsas de trabajo. Además, cada afiliado que esté al corriente del pago de sus cuotas y tenga más de 6 meses de antigüedad puede optar por dos cursos gratuitos al año, relacionados con su especialidad, mientras que las personas recién tituladas que consigan su título el mismo año en que se afilien a TECNOS podrán realizar un curso gratuito.

Junto a ello, ofrecen a sus afiliados información detalla y diaria de las novedades informativas que afectan al sector, así como de las ofertas de empleo públicas y privadas, sin olvidar las distintas bolsas de empleo.

TECNOS tiene, además, una presencia activa en redes sociales como Telegram, Twitter, Facebook, Instagram o WhatsApp y dispone de distintos canales de comunicación con las personas afiliadas para que ninguna información importante se quede atrás.

Los valores presentes en TECNOS TECNOS, como sindicato formado por personas que trabajan para otras personas, tiene siempre presentes valores como la responsabilidad, por lo cual, según señala, “no damos un paso sin tener claro que representamos a muchos compañeros y compañeras de este país”.

Este sindicato destaca por la transparencia en su toma de decisiones; la independencia y autonomía, ya que no depende económicamente de ningún organismo ni entidad pública o privada; la búsqueda de la eficacia, para obtener los mejores resultados; su apuesta por el fomento de la investigación y el desarrollo científico y profesional, en las diferentes categorías de técnico superior sanitario; y la innovación, por su búsqueda constante de nuevos métodos que le permitan mejorar su objetivo de defender y hacer avanzar la profesión.



