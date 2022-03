Exact Change abre una Oficina de Cambio de moneda en Málaga Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 15:45 h (CET) Los malagueños que viajen al extranjero tendrán a su alcance más de 80 divisas diferentes de zonas no euro en la nueva Oficina de cambio ubicada en la Estación de Málaga María Zambrano Maccorp Exact Change, empresa líder a nivel nacional y de referencia en el servicio de cambio de divisas y moneda extranjera, amplía su red de oficinas de cambio en España con la apertura de una nueva Oficina de Cambio en Málaga en la Estación de tren María Zambrano.

Con esta apertura, la compañía apuesta de nuevo por la expansión nacional y continua con su estrategia de poner al cliente en el centro, dando respuesta a todos los viajeros que quieren cambiar moneda de forma rápida, segura, y al mejor precio en Málaga:

"Ponemos al alcance de los viajeros más de 80 monedas extranjeras diferentes, el mayor stock de España, en tiempo récord y sin comisiones. Queremos hacer fácil el cambio de moneda".

Todos los viajeros podrán cambiar moneda en Málaga antes de viajar al extranjero de forma online, telefónica o presencial

La nueva oficina de la Estación de Málaga María Zambrano, tendrá un amplio horario de atención al público, estando abierta todos los días del año. Los lunes, jueves y viernes 08:00 a 23:00 h, y los martes, miércoles, sábado y domingo 10:00-18:00 h.

En ella se va a ofrecer, al igual que el resto de las oficinas de cambio de Exact Change, el servicio especializado de cambio de moneda de más de 80 divisas extranjeras y se podrán recoger las compras y las reservas de moneda realizadas de forma online a través de su página web www.exactchange.es o por teléfono a través del número gratuito 900 103 740. Todo ello sin coste para el viajero, convirtiendo la Oficina de Málaga en un punto de recogida más.

Además, en la oficina se aceptarán Cheques de Viajeros (Travel Check), se gestionará el adelanto de efectivo para no residentes en la UE, se podrán hacer Envíos de Dinero (Money Transfer) a todo el mundo mediante Western Union o Exact Transfer.

En la actualidad, Exact Change tiene grandes acuerdos con bancos y empresas del sector, siendo el servicio de cambio de moneda online mejor valorado por los más viajeros.

