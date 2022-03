DING DONG, un Pop UP con mucha calle en el "Upper Side" de Madrid Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 15:54 h (CET) El espacio combina de forma divertida, transgresora y provocadora el arte callejero del artista Tato Repetto, que mezcla con maestría evocadores retratos de personajes de la cultura, el arte, la política y el cine internacional. Comienza la cuenta atrás para el cierre de este espacio tan original como transgresor en pleno centro financiero de Madrid Al entrar a Ding Dong, es imposible evitar el golpe de efecto que provocan los grafitis del artista Tato Repetto (@tatorepettoart), que logran combinar el arte callejero de una manera tan divertida y peculiar como transgresora y provocadora. Te recibe una sonriente Ayuso y, como contrapunto, el icono de la modernidad más caspa-histriónica, Kim Jong-un, modelo de nada y antimodelo de todo.

Completan la escena virtuosos del séptimo arte como John Malkovich o Bill Murray, en homenaje a ese carisma y sentido del humor inteligente a prueba de “zoociedades” atemporales. No podía faltar Basquiat, artista de carrera efímera como este PopUp, referente absoluto del arte urbano y aceptado igualmente en el entorno más arty del Soho neoyorquino; creadores de tendencias, como Chiquito de la Calzada; influencers como La Gioconda; héroes de guerra como Sir Winston Churchill en su versión más punk o pensadores como Bart Simpson son tan solo algunos de los personajes que se pueden descubrir en las paredes de DING DONG.

Pero el arte pop y el graffiti no pueden distraer al visitante de lo importante: la comida. DING DONG ofrece en su carta una interpretación muy propia de los clásicos -y no tan clásicos- de la comida callejera de las ciudades más cosmopolitas y variopintas de la escena internacional.

DING DONG es el primero de los PopUp que el Grupo Lamucca pone en funcionamiento en Madrid: un experimento estético y gastro con una esperanza de vida de unos meses; un lugar donde Street food y arte urbano se encuentran en un escaparate para la individualidad y la creatividad, la estética trash, los graffti, el inconformismo y la provocación: una oportunidad para cuestionarse los dogmas del Street Food y de la restauración urbana. Es una actitud. Es All Day Dinging!!

Dirección: P.º de Recoletos, 14, 28001 Madrid

Teléfono: 917 40 81 92

IG: @Ding_Dong_Pop_up

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.