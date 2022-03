Blow Dry Bar presenta los peinados tendencia para pelo corto Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 15:57 h (CET) Aunque, en principio, se piense que en un pelo corto, las opciones de peinados divertidos y diferentes se reducen, Blow Dry Bar, el nuevo concepto neoyorquino de salón de belleza, vanguardista, orgánico y ecofriendly, da algunas ideas tendencia para dar un toque chic y fresco a un look en corto Mini Bob y accesorios. Con corte recto o puntas desfiladas, se puede peinar con unas ondas muy ligeras o dejar que la melena se seque al aire, marcar la raya en medio y colocar accesorios vistosos en una o las dos partes del cabello, o despejar el rostro colocando dos mechones hacia atrás y recogiéndolos con un lazo, elevando sutilmente la parte de la coronilla. Muy favorecedor.

Little Ponytail. Un peinado impecable para chicas con pelo corto. Con raya en medio, muy peinado y recogido con una sutil coleta baja que se puede acompañar con horquillas tendencia o un lazo muy fino. Si se acompaña el look con un labial intenso, se triunfa.

Con diademas y bandanas. Una forma ideal de adornar el pelo corto para darle un toque diferente, es recurrir a diademas vistosas o bandanas. Se puede peinar la melena al aire, con ondas deshechas o lisa y despejar el rostro con uno de estos accesorios tendencia.

Trenzas. Con raya en medio, hay que hacer pequeñas trenzas en un par de mechones y sujetarlos con una horquilla o pasador. Para que la belleza de la cara resalte, una trenza frontal es una excelente opción, además de un peinado diferente y atrevido.

Pixie. El corte pixie es el resultado de un estilo andrógino, apetecible y sexy. Es muy práctico, cómodo de llevar y devuelve un aire fresco lleno de dinamismo para un cambio radical de estilo. Un método infalible es aplicar volumen a este tipo de corte. Hay que rociar un poco de voluminizador a lo largo del cabello húmedo y peinarlo hacia atrás, utilizar secador y darle un toque final desenfadado con cera para cabello.

Con flequillo. El flequillo rejuvenece y da un toque muy cool y, además, funciona con cualquier color de cabello. Si se tiene un corte a capas, hay que peinarlo hacia delante y con volumen. Es recomendable aplicar un poco de espuma para moldearlo, secarlo con secador con un cepillo redondo y sellar el resultado con laca.

Curly. Para lucir una melena corta y rizada, hay que depositar una espuma de peinado sobre cabello húmedo para aumentar el volumen del rizo y aportarle estructura. Si se quiere conseguir un resultado muy natural, hay que dejar secar la melena al aire. Si no, utilizar un secador con difusor y, con la cabeza hacia abajo, hay que dejar que los rizos caigan dentro y se formen naturalmente.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo, mientras aprovechas para renovar un look. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde peinarse y maquillarse como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

