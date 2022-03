Pantalón vaquero a medida, otra innovación de Sastrería Foraster Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 11:37 h (CET)

Sastrería Foraster, siempre a la vanguardia en el tema de la innovación, trae en este 2022 la prenda que por su versatilidad y personalidad no puede faltar en el armario de cualquier persona: el pantalón vaquero a medida.

La marca Foraster siempre ha estado asociada con la innovación, ha sido así desde 1921, cuando Antonio Foraster tuvo la visión de viajar desde Bilbao a México y crear allí la primera fábrica de algodón. Ha sido una larga trayectoria de 100 años en los que el sello Foraster ha estado presente en la industria textil en variados ámbitos como son la confección de tejidos impermeables para gabardinas, confección de las primeras gabardinas en España, venta de las mejores prendas vaqueras bajo la marca For y más recientemente, sastrería a medida, con trato muy exclusivo en el barrio de Salamanca y Bilbao centro, donde asesores expertos atienden a sus clientes bajo cita previa.

Para el desarrollo de esta nueva línea de vaqueros a medida, en la que Foraster es pionera, la firma se ha centrado en la selección de tejidos de máxima calidad para crear una prenda premium, una prenda única y totalmente personalizable elaborada para cada cliente bajo pedido.

Para la confección de esta icónica prenda, en esta oportunidad, Foraster se ha aliado con la prestigiosa firma made in Italy Candiani Denim. Esta empresa familiar fundada cerca de Milán, capital mundial de la moda, cuenta ya con 75 años de experiencia, siendo actualmente una de las fábricas de mezclilla más fina, de calidad y sostenible del mundo, creando las telas que dieron origen a la industria de mezclilla premium que Foraster ha seleccionado. Hoy, Candiani es conocida como una de las empresas más ecológicas del mundo azul y produce sus tejidos para los nombres más prestigiosos del mercado.

Uniendo la larga experiencia en confección de prendas a medida de Foraster con los mejores tejidos de mezclilla de Candiani, el resultado es una prenda de una calidad, estilo y singularidad inimitables.

En esta colaboración, Foraster y Candiani entrelazan sus valores comunes como son la calidad, innovación y sustentabilidad en una prenda única de una calidad extraordinaria.

Los vaqueros a medida de Foraster, tanto en su sede de sastrería Madrid como en sastrería Bilbao, son personalizados hasta el más mínimo detalle. El cliente podrá diseñar el vaquero de la manera que más le guste, podrá elegir los colores y detalles que desee, por ejemplo, botones, cremalleras, bordados, bolsillos, lazo de hebilla y puede agregarle monogramas. Todo esto además de poder escoger entre 9 colores diferentes de denim y los tres tipos de lavado: clean, washed y washing 2.0.

Elegir un vaquero a la medida de Sastrería Foraster, en lugar de moda rápida, es una elección sostenible por sí sola, ya que se está adquiriendo una prenda única de calidad y durabilidad, confeccionada bajo pedido con uno de los mejores tejidos ecológicos del mundo, personalizada hasta el más mínimo detalle. Estas prendas no son producidas en masa, evitando así la contaminación del medioambiente.

Con el vaquero a medida para caballero, Foraster, además de hacer una prenda de calidad y durabilidad que dura más tiempo, apuesta por el cuidado del medioambiente, ya que ofrece una opción que evita la producción en masa de prendas de poca calidad y durabilidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.