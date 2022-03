Una nueva trilogía de libros para dominar los secretos de las redes sociales de la mano de Lioc Editorial Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 13:58 h (CET) Lioc Editorial y Onia Books preparan el lanzamiento de una serie de tres libros en los que una selección de especialistas de prestigio revelan los trucos para generar comunidad y conseguir publicidad -entre otros aspectos- en redes como Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Youtube o Linkedln. El objetivo es el de ayudar a emprendedores y empresarios a tener herramientas digitales para salir de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 y de la guerra en Europa Hoy en día ya no escapa a nadie la importancia capital de las redes sociales a la hora de impulsar un negocio. En un mundo digital como en el que vivimos -una característica que se ha acelerado a raíz de la pandemia de la Covid-19-, cualquier proyecto empresarial debe tener en cuenta el papel que redes como Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Youtube o LinkedIn pueden jugar en aspectos como la creación de una comunidad de seguidores o la consecución de publicidad.

Las sucesivas crisis económicas derivadas del confinamiento por el coronavirus o por la guerra desencadenada a raíz de la invasión rusa de Ucrania están haciendo mella en los proyectos de muchos emprendedores, que pueden encontrar su tabla de salvación en las herramientas que las redes sociales les ponen a su alcance. Pero, paradójicamente, el desconocimiento sobre las posibilidades de las mismas es todavía muy grande.

Para solucionar este vacío, Lioc Editorial -en colaboración con Onia Books- ha anunciado el próximo lanzamiento de una trilogía de libros sobre las redes sociales destinados a emprendedores y empresarios, y en los que una amplia selección de prestigiosos especialistas profundizarán en diferentes aspectos de las redes en el que las convocatorias están abiertas para poder participar. En total, casi treinta profesionales explicarán cómo conseguir publicidad, cómo generar comunidad, cómo realizar vídeos, la importancia del community manager, etc.

Está previsto que los libros -destinados al extenso mercado hispanohablante- tengan la notable repercusión en medios de comunicación internacionales que han conseguido las anteriores publicaciones de Lioc Editorial.

Las raíces de Lioc se remontan al año 1992, cuando desarrollaron una tecnología que permitía imprimir a color a precios de blanco y negro, para que centros de formación de toda España pudieran tener manuales a color de alta calidad. Como la documentación necesaria no existía en soporte informático, estuvieron mucho tiempo trabajando en pruebas para pasar el conocimiento de los profesores al formato digital, hasta que finalmente pudieron empezar a publicar miles de manuales de disciplinas muy diferentes: arquitectura, aeronáutica, mecánica, energía solar, reiki...

Para cubrir otras necesidades de los centros de formación, sus responsables se interesaron por el mundo del marketing, y pusieron la primera piedra de Lioc Editorial cuando un cliente les hizo saber que necesitaba publicar un libro; en ese momento se dieron cuenta de que, en realidad, su deseo era dar mayor visibilidad y proyección a su negocio y obtener reconocimiento como especialista. Durante unos años dieron forma a esta idea, y finalmente abrieron mercado en los 18 países de habla hispana y en gran parte de la comunidad hispanohablante de Estados Unidos.

El éxito de la editorial se basa en las grandes posibilidades que puede tener un libro como vehículo para posicionarse y darse a conocer; un vehículo que puede ayudar a relanzar la empresa y a destacar frente a la competencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.