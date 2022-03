Zapatos Oxford para hombre, la elegancia que no pasa de moda Emprendedores de Hoy

El calzado clásico, a pesar de serlo, se puede combinar a la perfección con un atuendo formal y moderno, lo cual aporta un toque de distinción y elegancia a cualquier look. Sin embargo, no todo es apariencia, los zapatos de hombre no solo deben ser bonitos, el confort es un elemento clave para garantizar mayor seguridad y salud al caminar.

En el momento de comprar zapatos cómodos y elegantes, la mejor opción es contar con profesionales en el sector, como Ortiz & Reed. Una empresa de confección artesanal que satisface las necesidades de quienes se toman en serio la calidad del calzado que llevan en sus pies.

Calzados clásicos tipo Oxford en la colección de Ortiz & Reed En un armario masculino no pueden faltar un par de zapatos clásicos tipo Oxford en colores neutros. Este tipo de calzado se caracteriza por llevar cordones y tener un diseño robusto y versátil, que distingue por su elegancia. Además, son capaces de adaptarse muy bien tanto para atuendos formales que requieren frac, chaqué o esmoquin, como para una vestimenta más informal, cuando se utilizan en colores como marrón, azul y se combinan con pantalones denim o blazers. Es más, los zapatos Oxford son los favoritos para los novios y sus familiares por lo elegante que es el propio zapato.

En Ortiz & Reed disponen de una línea de zapatos Oxford de gran calidad. Dentro de su catálogo, se deja ver una amplia variedad de modelos en colores neutros elaborados a base de cuero de piel de vacuno que le aporta mayor transpirabilidad y confort al calzado, evitando lesiones en los pies. Por otro lado, tienen suela de goma que minimiza el riesgo de deslizamientos y brindan un perfecto apoyo al caminar y seguridad al andar por cualquier superficie.

En el apartado, los usuarios también podrán encontrar modelos fabricados con ante en colores marrón, azul y negro, recomendados para quienes busca un zapato casual, pero sin dejar de lado el estilo distinguido que aporta este estilo de calzado. De este modo, ofrecen opciones adaptadas a todo tipo de gustos y ocasiones.

Años de tradición en la confección artesanal Ortiz & Reed es una empresa familiar que lleva consigo la experiencia de años de tradición elaborando zapatos de manera artesanal, utilizando materia prima de cuero y de hilo de alta calidad. Según destaca la compañía, una buena parte de su éxito se debe a que combinan las técnicas tradicionales de fabricación manual con las tendencias de la moda actual para obtener como resultado zapatos que se adaptan a las necesidades del hombre actual.

Su amplia trayectoria dentro de la industria, les ha permitido ofrecer una extensa gama de productos como botines, mocasines, zapatos deportivos y de tipo castellano. Su oferta también se extiende hacia la fabricación de cinturones, corbatas, gemelos, tirantes, entre otros accesorios para el buen vestir de los hombres.

Debido a la calidad de sus calzados, la firma ha ido ganando reconocimiento y prestigio en el sector tanto, que su red de distribución se ha expandido hacia mercados internacionales a través de su comercio electrónico, donde hacen envíos a toda Europa.



