Opera GX lanza ‘GX Profiles’ y ‘Video Pickup’ para mejorar la experiencia de visionado de vídeo y streaming Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 13:21 h (CET) GX Profiles permite diferenciar vídeos profesionales o de estudios de las de ocio. Video Pickup permite seguir viendo en el móvil el contenido que se está transmitiendo en el PC Opera GX [NASDAQ: OPRA] ha presentado dos nuevas funciones, GX Profiles y Video Pickup. GX Profiles ayuda a los usuarios crear varias 'copias' de Opera GX para separar y personalizar el navegador que se utiliza para de forma profesional o para estudiar del que utilizan para otras actividades privadas, personalizando cada una de estas experiencias. Por otro lado, Video Pickup permite empezar a ver Twitch o un vídeo en plataformas de streaming en el PC y seguir viéndolo en el teléfono justo en el punto en que se quedó.

GX Profiles aporta las siguientes opciones de perfiles para adaptarse a cada uso:

'Streaming': Es el perfil GX perfecto para los streamers. Silencia todas las pestañas por defecto, con lo que se evita, por ejemplo, que se emita música protegida por derechos de autor.

'Potato': Es una versión básica de Opera GX, que le permite centrarse en las cosas esenciales del navegador.

'Rogue': Borra todos los datos de navegación al cerrarlo, lo que puede resultar muy útil cuando varias personas utilizan el mismo ordenador.

'Por defecto': Es decir, la experiencia normal de Opera GX.

'Custom': Es posible personalizar por completo el perfil. Con GX Profiles, los streamers pueden crear un perfil específico para asegurar la transmisión perfecta, sin interrupciones inesperadas. Los espectadores, por su parte, pueden asegurarse de que ninguna notificación no deseada, de Discord por ejemplo, les distraiga de ver la transmisión. GX ProfiIes incluso ayuda también a quienes quieren desaparecer unas horas del mundo online durante unas horas o concentrarse en su MMO (Massively multiplayer online) favorito sin distracciones.

Configurar esta herramienta dentro de Opera GX es muy sencillo. Dentro del menú de configuración fácil, cada nuevo perfil aparece como un icono de Opera GX de diferente color en la barra de tareas del PC. Es como tener varios navegadores en uno, con la posibilidad de cambiar fácilmente entre perfiles desde la barra de tareas del PC.

"Nos preguntamos ‘¿Qué puede ser mejor que Opera GX?’ ¡Pues, cuatro Opera GX! - Lo más divertido es que se le puede dar a cada uno de ellos un uso diferente: GX es un navegador que ofrece cada vez más, para que los usuarios puedan seguir modificándolo según sus preferencias", explica Maciej Kocemba, responsable de Opera GX.

Video Pickup, para seguir el ritmo

La segunda gran innovación de Opera GX es Video Pickup, que permite a quien esté viendo los vídeos de sus creadores favoritos en el PC, enviar el vídeo -directamente desde Twitch u otra gran plataforma transmisión de vídeo- directamente a Opera GX en su móvil, para seguir viéndolo justo donde se quedó. Basta con pulsar el botón 'Continuar viendo en el móvil' en un vídeo de Twitch o similar, en el navegador Opera GX del PC, para continuar en GX móvil (después de escanear un código QR). Video Pickup también sirve para convertir el dispositivo móvil en una segunda pantalla en la que visualizar el mismo contenido.

"El objetivo que nos marcamos cuando creamos Video Pickup fue que los usuarios pudieran ‘llevarse’ los vídeos que estaban viendo en casa cuando salieran. Ya no hay necesidad de molestarse en retroceder o avanzar rápidamente hasta el punto correcto. Opera GX sabe dónde se detuvo", aclara Kocemba.

Opera GX puede descargarse directamente desde la página web: https://opera.com/gx

Opera GX está disponible en Windows, Mac, iOS y Android. GX Profiles está disponible en Opera GX en Windows.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.