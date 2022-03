Un comparador de seguros para autónomos con Thenowo

Cada vez es mayor el número de profesionales que deciden trabajar como autónomos o en un negocio propio que esté construido con base en sus principios e intereses. No obstante, ser emprendedor o trabajador por cuenta propia tiene también ciertas desventajas; y entre ellas se encuentra el no contar con seguros de baja laboral, Responsabilidad Civil, salud, accidentes personales, etc.

Thenowo es una empresa que trata de ponerle solución a este problema. Gracias a su comparador de seguros para autónomos, encontrar las pólizas que se necesitan al mejor precio ahora es más fácil que nunca.

Comparador de seguros para emprendedores y profesionales freelance Trabajar como autónomo es una gran elección para las personas que buscan tener mayor libertad en cuanto a horarios, sueldos o metodologías de trabajo, aunque es importante asegurarse de contar con un respaldo de cara a posibles siniestros o accidentes. Un ejemplo claro son las actividades laborales de alto riesgo, como es el caso de la construcción o la instalación de sistemas eléctricos, en las cuales no contar con la póliza correspondiente puede tener graves consecuencias tanto económicas como legales.

Dar con los seguros que necesita cada autónomo no es tarea fácil. Para ello, Thenowo ofrece a sus clientes comparadores de seguros 100 % online a través de su página web, en la cual los profesionales pueden consultar los seguros que necesitan y sus precios. Además, esta empresa ofrece detalles sobre las ventajas, coberturas básicas y respuestas a preguntas frecuentes que puede tener cualquier trabajador por cuenta propia antes de solicitar su seguro. Entre las pólizas para autónomos más destacadas de Thenowo se encuentran la de baja laboral, Responsabilidad Civil, ciber riesgo y de crédito.

Seguros de baja laboral para autónomos y otros de gran relevancia Actualmente, muchas personas piensan que trabajar por cuenta propia es estar libre de deudas, preocupaciones, facturas y pagos mensuales. Sin embargo, eso está muy lejos de la realidad, ya que este tipo de trabajadores también deben pagar alquileres, ofrecer un sueldo digno a sus trabajadores, pagar la cuota de autónomo, etc. Esta es la causa por la que Thenowo recibe a diario solicitudes de autónomos que necesitan encontrar un seguro para baja laboral que realmente les proteja. La razón por la que este tipo de seguro es tan popular es porque el profesional recibiría una ayuda económica en caso de sufrir un accidente o enfermedad que le impidiese trabajar.

Además de esta póliza de incapacidad, es importante destacar que Thenowo también da precio y comparativas en seguros de responsabilidad profesional, seguros de Responsabilidad Civil de construcción y seguros de ciber riesgo.