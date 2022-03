Cajas de desayunos a domicilio de la mano de Bonvoli Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 10:30 h (CET)

Desde hace varios años, los servicios de desayuno a domicilio ya venían implementándose de manera progresiva en cafeterías y restaurantes. Coincidiendo con el inicio de los confinamientos decretados para hacer frente a la pandemia del COVID-19 ha habido un aumento considerable de la demanda de este servicio. Por esta razón, muchos establecimientos no dieron abasto ante la cantidad exorbitante de solicitudes.

Los socios fundadores de Bonvoli, teniendo en cuenta que ellos mismos sufrían por los retrasos y malestares cuando contrataban un servicio a domicilio, se pusieron a trabajar con sus propias cajas de desayuno con productos muy variados. Con ello, esperan que aquellas personas que desean sorprender a sus parejas o familiares con detalles agradables a primera hora de la mañana no tengan inconvenientes para que sus pedidos lleguen a sus casas de forma oportuna.

Un regalo para disfrutar en casa Las cajas de desayuno que ofrece Bonvoli se componen de aperitivos, conservas, jamones, panes, bollos y cafés del mercado, que brindarán a sus clientes una experiencia inigualable de sabores, mientras comparten un momento especial con las personas que quieren. Algunos de los productos que forman parte de las cajas son elaborados por artesanos españoles, por lo que su sabor evoca ciertas cualidades y beneficios propios de las preparaciones elaboradas en casa. Los desayunos de Bonvoli se entregan en un plazo no superior a 24 horas después de ser realizado el pedido, se garantiza su llegada en perfectas condiciones de empaquetado y están listos para ser consumidos.

Celebrando junto Bonvoli Para los cumpleaños, las cajas desayuno de Bonvoli se convierten en una opción muy buena, ya que siempre es una sorpresa comenzar el día de cumpleaños con un desayuno no esperado lleno de deliciosos panes, bollos, galletas, patés, café, bolsas de té clásico, mermeladas y aderezos. Estos envíos se hacen solamente en el área de la comunidad de Madrid.

Ya sea para celebrar un cumpleaños o para sorprender a personas queridas, una caja de desayuno puede ser un regalo innovador y nutritivo que seguro que arrancará algunas sonrisas a quien lo reciba. Bonvoli cuenta con un nutrido catálogo de cajas y cestas de desayuno a domicilio e invita a las personas a que se inclinen por sus productos, garantizándoles calidad en el servicio y puntualidad en sus plazos de entrega. En Bonvoli también realizan este servicio de desayuno y aperitivos para empresas.



