OPTOM 2022 presenta el libro Retina y nervio óptico para optometristas y otros profesionales sanitarios

jueves, 31 de marzo de 2022, 12:21 h (CET) En la última jornada del congreso OPTOM 2022, se presentará el libro Retina y nervio óptico para optometristas y otros profesionales sanitarios, un completo manual, coordinado por el óptico-optometrista Marc Biarnés, que pretende acercar las patologías de mácula, retina y nervio óptico utilizando una terminología adaptada a las profesiones sanitarias no médicas Sin duda, la estrecha colaboración entre médicos, optometristas y personal de enfermería ha permitido optimizar el flujo de pacientes en hospitales de alto volumen y aumentar la eficacia diagnóstica y terapéutica de los servicios de oftalmología. Afortunadamente, y cada vez más, las pruebas complementarias las realizan “técnicos de imagen” que son optometristas o enfermeras. Para ello resulta fundamental que tenga una serie de conocimientos relativos a anatomía, fisiopatología y características técnicas del instrumental que tiene entre sus manos.

Este libro, coordinado por Marc Biarnés y elaborado por 11 expertos en anatomía, fisiología y patología de polo posterior, está dirigido específicamente a estos profesionales de la visión, como optometristas, enfermeras o fotógrafos en el ámbito de la oftalmología (e incluso profesionales no sanitarios, como ingenieros o estadísticos). “Con ello pretendemos acercar la patología del segmento posterior utilizando una terminología adaptada a estas profesiones no médicas, dado que sus necesidades están más relacionadas con el reconocimiento de la condición y/o con su adecuada remisión que con su diagnóstico preciso y tratamiento médico cuya responsabilidad es exclusiva del médico especialista en oftalmología”, subraya Marc Biarnés.

El propósito fundamental de este manual de casi 500 páginas es contribuir a disminuir las tasas de pérdida visual reversible en España a través de la formación del personal sanitario no médico, ya que muchas condiciones tienen ahora tratamiento, pero este es generalmente más efectivo cuanto antes se detecte la patología ocular. Del mismo modo, es necesario saber a qué especialista derivar y con qué urgencia para evitar la saturación de los servicios sanitarios, ya sean públicos o privados. Así, el libro intenta adaptarse y dar respuesta a estas necesidades y, para ello, los contenidos se estructuran en cuatro secciones:

Introducción (capítulo 1 al 3). Incluye los aspectos básicos para conocer la retina, el nervio óptico y su exploración.

Patología de retina (Capítulos 4 al 13). Junto con la siguiente sección representa el núcleo del libro. Las distintas enfermedades se agrupan en “Enfermedades maculares adquiridas”, “Enfermedades vasculares de la retina”, “Distrofias hereditarias de la retina”, “Patología de la interfase vitreomacular”, “Uveítis posteriores”, “Tumores intraoculares”, “Degeneraciones de la retina periférica”, “Enfermedades del vítreo”, “Enfermedades sistémicas con repercusión ocular y toxicidad medicamentosa” y “Anomalías congénitas de la retina”.

Patología del nervio óptico (Capítulos 14 al 16). Siguiendo la estructura anterior, se tratan las enfermedades que con mayor frecuencia afectan al nervio óptico: “Glaucoma”, “Neuropatía óptica no glaucomatosa” y “Anomalías congénitas del nervio óptico”.

Miscelánea (Capítulos 17 al 21). Incluye temas de interés difíciles de encajar en las secciones previas, como “Patología con fondo de ojo normal”; “Interpretación de estudios”; “Screening y telemedicina”, “Inteligencia artificial” y “Tratamiento oftalmológico”.

En la edición de este libro, sin haber participado en sus contenidos, han colaborado las compañías Indo Optical, Apellis Pharmaceuticals y Roche Farma, con el apoyo institucional y colaboración en el desarrollo de este proyecto del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, la Sociedad Española de Optometría y la Fundación Salud Visual.

