¿Cuánto cuestan los servicios funerarios en Pamplona?

jueves, 31 de marzo de 2022, 09:59 h (CET)

El fallecimiento de un familiar o ser querido es una experiencia dolorosa que, en muchas ocasiones, llega de forma inesperada y que, por ley de vida, a todos los seres humanos les toca vivir. Quienes se encuentran en la situación de afrontar una pérdida deben sacar fuerzas de donde no las tienen para tramitar todo aquello relativo al velatorio y entierro.

Por fortuna, existen en la actualidad sitios en internet que facilitan el procedimiento. Por ejemplo, en España, Tanatorio en Pamplona se perfila como una solución para los que buscan funerarias que ofrezcan un servicio de calidad a precios razonables y ajustados a las necesidades individuales.

¿Cuánto cuestan los servicios funerarios en Pamplona? Solo un porcentaje de la población toma previsión ante la inevitable muerte, costeando seguros funerarios personales y familiares. No obstante, a muchos les toma por sorpresa, teniendo que buscar a última hora un servicio para dar el último adiós a esa persona que tanto aman. En ese sentido, Tanatorios en Pamplona es una excelente alternativa para los que buscan calidad y economía al mismo tiempo.

Se trata de un buscador líder de tanatorios en Pamplona con el que es posible obtener hasta unos diez presupuestos en tan solo diez minutos, para que los familiares del fallecido comparen precios y hagan la mejor elección.

En la página web de la empresa, ponen a disposición de los usuarios los tanatorios mejor valorados, entre los que destacan el Tanatorio Imperial ubicado en la calle de San Blas Kalea, el Tanatorio Árbol en la calle Pedro Malón de Chaide y el Tanatorio Irache, que se encuentra en la calle Monasterio de Irache.

¿Cómo elegir un tanatorio? Los planes que ofrecen los tanatorios en Pamplona son varios, todo depende de lo que quiera el cliente. Hay desde servicios de incineración básica que incluyen recogida, arca con certificado sanitario, transporte al cementerio, licencia de incineración, gestoría y tramitación de documentación.

También se puede optar por un plan de incineración con velatorio, que además de todo lo mencionado, incorpora preparación estética del difunto más dos horas de sala. Por otro lado, está el entierro básico que abarca recogida y transporte, arca con certificado sanitario, transporte al cementerio, licencia de inhumanización en nicho en el cementerio y gestoría y tramitación de documentos. A este servicio se le puede incluir la preparación estética y un par de horas en sala.

En estos casos, es muy importante tener en cuenta la última voluntad del fallecido. Sin embargo, es importante saber que la incineración es más económica que un entierro, ya que tiene un coste de aproximadamente de 1.799 euros, dato suministrado por la propia empresa Tanatorio en Pamplona.



