Libros LowCost inicia su expansión hacía países de Europa y América

jueves, 31 de marzo de 2022, 10:57 h (CET) La librería especializada en libros de segunda mano líder en España ha empezado a realizar envíos internacionales a países como Portugal, Italia, Alemania, Francia o Reino Unido. Libros LowCost apuesta decididamente por una economía circular que abogue por la reutilización por encima de la compra de libros La sostenibilidad es un aspecto que está adquiriendo cada vez más importancia en el mundo empresarial y, por tanto, existe un mayor número de empresas que están decidiendo apostar por iniciativas que tengan como principal finalidad preservar el medioambiente. Un claro ejemplo de ello es la librería especializada en libros de segunda mano Libros LowCost, pues pretende darles una nueva vida bajo la filosofía de reutilizar, reciclar y reducir el consumo.

Los inicios de Libros LowCost

La librería Libros LowCost nació en 2017 fruto de la decisión de realizar un cambio a nivel laboral y personal por parte de Paula y José. Debido a su pasión por los libros y a la detección de una cada vez más acuciante necesidad de emprender acciones que cuiden el medioambiente, estos dos amigos emprendieron este proyecto para tratar de acercar la cultura y el conocimiento a la mayor cantidad de personas posible, especialmente a aquellos lectores preocupados por la sostenibilidad. Así, libros de segunda mano en perfecto estado podrían tener una segunda o tercera oportunidad permitiendo acercar la lectura a un precio asequible a todo el mundo.

El primer paso para hacer realidad el proyecto se materializó con la apertura de la primera librería física ubicada en el número 16 de la calle Murcia en Madrid. En octubre de 2017, momento de la inauguración, contaron con alrededor de 9.000 ejemplares. A los pocos meses, el proceso expansivo continuó con la creación de la página web que propició la realización de envíos por toda España.

Proceso expansivo

No obstante, el proceso expansivo no quedó ahí y en el verano de 2018 abrieron otra librería en Alcalá de Henares facilitando así un aumento considerable de la oferta de libros en aproximadamente un millar de ejemplares. Del mismo modo, esta nueva apertura también generó nuevos puestos de trabajo y posibilitó el crecimiento del equipo de Libros LowCost. De este modo, pasaron a contar con cinco trabajadores que, a través de su pasión e ilusión, se dedican a comprar y catalogar libros para la página web, atender en las tiendas físicas y preparar los envíos.

Como consecuencia del éxito en sus inicios, muchos clientes comenzaron a preguntar sobre la posibilidad de realizar envíos internacionales debido a la existencia de un gran número de hispanohablantes residentes en todo el mundo. Actualmente, fruto de estos requerimientos y de la buena tendencia experimentada por Libros LowCost, han optado por empezar a realizar envíos internacionales, especialmente a Portugal, Italia, Alemania, Francia y América.

Durante la pandemia, Libros LowCost ha realizado donaciones de libros a hospitales y albergues y al mismo tiempo ha seguido realizando envíos a sus clientes habituales para permitir sobrellevar de la mejor manera posible el confinamiento al que se ha visto sometida la población. Asimismo, también han desarrollado nuevos proyectos solidarios como donaciones y colaboraciones con colegios o instituciones que lo necesitan.

Los libros de Libros LowCost pueden ser adquiridos en las tiendas físicas de Madrid y Alcalá de Henares o de forma online por un precio a partir de los 2,99€.

