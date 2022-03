Presentará su obra el viernes 29 de abril, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Jaume Vila i Pascual de la localidad barcelonesa de Gelida; el sábado 28 de mayo, a las 12:00, en la Biblioteca Ernest Lluch i Martín, en la calle Santa Eulalia, 66-80 de Vilassar de Mar (Barcelona), y el miércoles 8 de junio, a las 12:00, en la Sala "Frederic Mompou" de la SGAE, en el Passeig de Colom, 6 de Barcelona, con música en directo del propio autor El compositor catalán José Manuel Pagán publica su primera novela “El peso del vacío”, editada por Angels Fortune [Editions], que va a presentar por partida triple: el viernes 29 de abril, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Jaume Vila i Pascual de la localidad barcelonesa de Gelida; el sábado 28 de mayo, a las 12:00, en la Biblioteca Ernest Lluch i Martín, en la calle Santa Eulalia, 66-80 de Vilassar de Mar (Barcelona), y el miércoles 8 de junio, a las 12:00, en la Sala “Frederic Mompou” de la SGAE, en el Passeig de Colom, 6 de Barcelona, siempre con música en directo del propio compositor.

José Manuel Pagán es un conocido y reconocido compositor, sonoterapéuta, pintor y escritor, autor de numerosas bandas sonoras para el cine, la televisión y el teatro musical, quien ha trabajado para directores de prestigio, como Bigas Luna, Rosa Vergés, Vicente Aranda, Mario Camus y Agustí Villaronga, entre otros, y ha recibido numerosos premios a su labor. Ahora, su pasión por la música la ha plasmado y la ha transmitido a través de las páginas de su novela “El peso del vacío”, donde se entremezclan el amor, las emociones y los misterios ocultos, que se desvelarán a la orilla de un lago.

El compositor catalán afirma que “estoy encantado de publicar esta novela con la magnífica editorial Angels Fortune (Editions). Escribirla y poder profundizar en el fascinante mundo de la música ha sido algo transcendental para mí, porque contiene momentos muy ligados a mi vida personal, en los que he puesto toda mi emoción. Es precisamente este sentimiento, la profunda pasión que va ligada a la música, la vivencia que me gustaría compartir con los lectores”.

Por su parte, la Fundadora de Angels Fortune [Editions], Isabel Montes, asegura que “nunca me imaginé que trabajar en una novela me incitara tanto a escuchar las piezas clásicas que menciona. Si tuviera que definir con una frase esta obra sería: ‘la novela que se lee y se escucha’, y si tuviera que definirla con una sola palabra, no existe una mejor que ‘magistral’. Conocer y poder trabajar con José Manuel Pagán su obra, ha sido un regalo. Además de un gran compositor, se ha convertido en un nuevo talento de la Literatura con su ópera prima. Estoy muy feliz de que ya forme parte del elenco de autores de nuestra Editorial y le auguro un gran y merecido éxito. Los imprescindibles de Angels Fortune ya cuentan con un título más”.

La novela de José Manuel Pagán se puede adquirir en la Librería de la propia editorial, https://www.angelsfortuneditions.com/libro/el-peso-del-vacio_138838/, tanto en edición en papel como en eBook.

Europa:

https://afortune.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27718&session=7818421084657

EEUU:

https://afortune-us.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27718&session=29849191324762

México:

https://afortune-mx.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27718&session=15205672536958

Argentina:

https://afortune-ar.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27718&session=10461368573362

Ecuador:

https://afortune-ec.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27718&session=9163188596066

Asimismo, está a la venta en las librerías de plataformas como Amazon, Google Play, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC, Kobo, Agapea, iBooks, Todos tus libros, Barnes & Noble... Las librerías pueden realizar sus pedidos a través de la Distribuidora Arnoia: pedidos@arnoia.com

Ficha del libro

Título: “El peso del vacío”

Autor: José Manuel Pagán

Materia: Novela romántica

Edita: Angels Fortune [Editions]

Nº de páginas: 294