Conocer las 7 mejores plataformas para crear una tienda online

Hoy en día, gran cantidad de actividades comerciales se realizan por medio de internet, por lo que muchos negocios quieren y necesitan estar dentro de la esfera digital. No obstante, no tener los conocimientos o no estar familiarizado con las herramientas adecuadas, puede suponer un impedimento si se quiere montar un negocio online.

Elegir una buena herramienta para hacer una tienda online es una decisión fundamental para el éxito de cualquier negocio en línea. Desde Linkasoft, ofrecen un ebook con las 7 mejores plataformas para hacer una tienda online.

Seleccionar la mejor plataforma e-commerce a través de esta herramienta digital Hay algunas plataformas muy conocidas, otras dedicadas a las micropymes y otras más complejas que requieren conocer programación para poder realizarlas. Elegir la plataforma adecuada puede facilitar mucho la vida a la hora de montar una, por lo que es de suma importancia conocer sus características y funcionalidades, ya que esto permite seleccionar adecuadamente aquella que mejor encaja en el perfil de cada negocio.

El ebook de LinkaSoft ofrece una guía completa para conocer siete de las mejores plataformas para desarrollar una tienda online, con un nivel detallado de información sobre sus características, herramientas y funciones, para que los usuarios puedan sacar el máximo potencial de la que consideran más adecuada para su negocio.

Además, quienes solicitan esta publicación reciben adicionalmente una serie de correos electrónicos con la más completa información y las mejores pautas para sacar el máximo rendimiento de cualquier plataforma e-commerce, como recursos para analizar el potencial del negocio, sugerencias para potenciar la promoción del negocio y pautas para generar aspectos distintivos que distingan a la marca de sus competidores, entre varios otros contenidos de gran ayuda para consolidar cualquier negocio digital.

La asesoría es importante en la digitalización del negocio Generalmente, con la plataforma no termina todo el desarrollo del e-commerce. La idea es contar con un asesoramiento experto, y al decir experto se hace referencia a alguien que ya haya vendido o venda online. Nada de falsos gurús que te prometen formación y poco más, sino una asesoría basada en genuinos conocimientos de comercio en línea y marketing digital.

“Acompañado de este asesoramiento debemos afrontar el trabajo y la inversión en marketing online. No debemos dedicar toda la inversión a una herramienta, lo ideal sería tener varias líneas dentro de la estrategia de marketing global. Por ejemplo, para nosotros es imprescindible trabajar la marca (branding), hacer SEO, email marketing y dedicarle presupuesto a pagar publicidad en ADS”, comenta Francisco Padilla, CEO de Linkasoft.

De una u otra manera, lo que sí se tiene claro es que la digitalización empresarial es algo del presente y va a delimitar claramente el futuro de la firma que lo afronte o no.