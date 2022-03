La digitalización de la hostelería mejora la calidad de los empleos, según Gonzalo Conde, CEO de Order In Emprendedores de Hoy

La digitalización es el motor para modernizar el modelo productivo español, especialmente para mejorar la calidad de los empleos en el sector hostelero. Esta idea ha sido el eje central de la participación del cofundador y CEO de la plataforma Order In, Gonzalo Conde, en el foro “El futuro de la Economía y el Empleo”.

Como parte del ciclo “Diálogos por el Futuro”, organizado por Talento para el Futuro y el Espacio Bertelsman, se ha organizado este encuentro entre jóvenes y representantes políticos, como la Vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño.

Para Conde, la digitalización conlleva, además, la reducción de la carga de trabajo y, como consecuencia, la mejora de las condiciones laborales. Ante más de 180 jóvenes y la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el líder de Order In explicó el funcionamiento de la plataforma y su contribución a la generación de tareas de mayor valor añadido.

Order In marca pauta en la hostelería Al automatizar las tareas, los negocios producen más, aseguró Conde. “La digitalización puede ayudarnos a automatizar tareas, aumentar la productividad y la rentabilidad de los negocios a la vez que se mejora la calidad de los puestos de trabajo”, afirmó el profesional formado en la Universidad de Stanford, con especialización en negocios internacionales y dirección de productos digitales.

El sistema de pedir y pagar a través del móvil que plantea Order In está siendo cada día más solicitado por restaurantes y bares. La app permite a los clientes pedir, dividir la cuenta y pagar directamente desde el móvil, sin necesidad de esperar al camarero. Este proceso ahorra tiempo y elimina errores.

Cuando el cliente hace su pedido desde el teléfono, la orden es recibida por los camareros, el personal de cocina y la dirección del restaurante, quienes pueden hacer un seguimiento del estado de las comandas. Además de optimizar los períodos de espera, la aplicación libera de carga de trabajo a los camareros y a los administradores, quienes podrán cumplir otras tareas cuyo valor contribuya con la organización del local.

Las cifras que reflejan el éxito de la plataforma El uso de Order In está generando el aumento de la rotación de las mesas hasta en un 60 %. Además, el consumo por persona, conocido como ticket medio, también se incrementa hasta en un 40 %. Los restaurantes pueden darse de alta gratis en la plataforma en solo unos minutos, publicar su carta digital interactiva y empezar a optimizar su negocio rápidamente.

El mensaje de Gonzalo Conde fue muy bien recibido por los asistentes al foro, quienes pudieron conocer más de cerca a Order In y reconocer que es uno de los mayores referentes del sector de la hostelería para modernizar sus procesos. Los beneficios inmediatos que garantiza esta plataforma son el personal motivado, clientes agradecidos y aumento de rentabilidad.



