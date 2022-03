Hannan-Piper Real Estate, la agencia inmobiliaria que mantiene una comunicación efectiva con sus clientes Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Vender una propiedad representa una importante decisión en la vida de una persona. Llevar a cabo este proceso puede resultar complejo por la cantidad de gestiones a realizar. Es por ello que, generalmente, los propietarios buscan el apoyo de una agencia inmobiliaria.

Sin embargo, en algunos casos, después de firmar el encargo de venta, el contacto entre el agente inmobiliario y el cliente tiende a disminuir, generando en este último cierta inseguridad por no saber lo que sucede con su proceso de venta.

Lo anterior refleja la importancia de contar con una agencia inmobiliaria que mantenga una comunicación efectiva con sus clientes. Un aspecto en el que los profesionales de Hannan-Piper Real Estate han logrado distinguirse con notoriedad.

Ventajas de la comunicación efectiva en un proceso inmobiliario Al igual que en cualquier compañía, la comunicación efectiva en el sector inmobiliario resulta indispensable y proporciona beneficios bidireccionales.

En el caso de las empresas, mantener una comunicación constante con sus clientes les permitirá generar mayor confianza y seguridad en sus clientes. Al comunicar de primera mano todos los pasos realizados, podrán reforzar su imagen como una empresa responsable y comprometida con los procesos de venta que asumen.

En relación con los clientes, contar con una compañía inmobiliaria que proporciona información, asesoría y soluciones inmobiliarias contribuirá a tomar decisiones más inteligentes y llevar a cabo una venta que le favorezca.

Asimismo, trabajar con una agencia de profesionales que conocen el valor de la comunicación efectiva representa un ahorro de tiempo en las diferentes gestiones que conlleva la venta de un inmueble.

Comunicación constante y frecuente con los clientes En la actualidad, el uso de nuevas tecnologías en los procesos de comunicación permite que cualquier empresa pueda mantener una interacción o contacto constante con sus clientes potenciales y actuales.

El sector inmobiliario no es la excepción. De hecho, agencias profesionales como Hannan-Piper Real Estate han sabido sacar provecho a los diferentes canales de comunicación. No solo para ampliar el alcance de los inmuebles que promocionan, sino también para mantener al propietario de un inmueble en venta al tanto de las novedades en su proceso.

En Hannan-Piper se han enfocado en romper con la “mala fama” que se ha generado en el sector inmobiliario a causa del proceder de algunas agencias en las que los profesionales, una vez firmado el encargo de venta, disminuyen la comunicación con sus clientes.

En contraposición, los profesionales de esta agencia inmobiliaria ubicada en Barcelona, se han caracterizado por garantizar una comunicación efectiva y constante, además de por ser uno de los únicos en el sector que envían a sus clientes un informe semanal detallado, relacionado con la comercialización de la propiedad y los resultados que obtienen por la promoción de un inmueble en sus más de 210 portales inmobiliarios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.