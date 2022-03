Soluciones ante derrames y vertidos Emprendedores de Hoy

marzo de 2022

Absortec es una nueva marca de absorbentes industriales que pertenece a AyC (absorbentesycubetos.com, la tienda online de absorbentes). Respondiendo a la necesidad del mercado, en AyC se puede ver que era necesario fabricar una nueva línea propia de absorbentes fabricados con la última tecnología y utilizando siempre polipropileno 100 %, ya que es el material que mejor resultados ofrece.

¿Por qué polipropileno? Este, según los estudios que ha llevado a cabo la empresa, resulta mucho más económico que otros absorbentes de origen natural como la Sepiolita, puesto que, si bien el polipropileno tiene un coste mayor al adquirirlo, a la hora de gestionarlo como residuo es significativamente menos costoso. Por esta razón, finalmente es mucho más económico, ya que es más eficiente.

Experiencia + Conocimiento En AyC llevan desde 2017 en el sector de los absorbentes industriales y han podido comprobar cuáles son realmente las necesidades de sus clientes, por lo cual han intentado diseñar una línea de absorbentes que maximizan la capacidad de absorción, manteniendo un coste mínimo.

Además, han diseñado una serie de kits de absorbentes para facilitar la recogida de derrames o el mantenimiento de maquinaria de forma segura y, sobre todo rápida, ya que permite disponer de todos los elementos necesarios en un solo lugar, accesibles y ordenados.

Asimismo, sus kits incluyen también cualquier elemento necesario para controlar y descontaminar una zona en la que se haya derramado la sustancia que sea, como son las gafas de seguridad, guantes de seguridad, recipientes para absorbentes ya saturados como bolsas, bridas, etc.

Si no se encuentra el kit que se adapte a sus necesidades, la empresa diseña uno con el asesoramiento de técnicos/as en seguridad medioambiental.



