HTO Urban Mobility informa sobre la reparación de baterías en patinetes eléctricos

La batería es una de las piezas más sensibles de un patinete eléctrico y, en consiguiente, también una de las más susceptibles a sufrir averías. De hecho, tan solo con el paso del tiempo, ya pierden capacidad, autonomía y potencia. Asimismo, la vida útil de la batería patinete eléctrico depende de su capacidad, la potencia del motor, el peso que habitualmente soporta el vehículo y la frecuencia con la que se carga y descarga.

Por estos motivos, resulta importante tener al alcance de la mano un servicio técnico profesional como el de la firma HTO Urban Mobility, que cuenta con un equipo especializado en reparaciones de vehículos eléctricos. Además, la empresa trabaja con los mejores componentes disponibles para baterías.

Principales averías y reparaciones más comunes en baterías de patinetes eléctricos La batería es el corazón del patinete porque sin ella el vehículo queda inutilizado. El servicio técnico de HTO Urban Mobility es capaz de diagnosticar, identificar y solucionar todo tipo de problemas. Además, proveen a sus clientes consejos para el correcto mantenimiento y cuidado de esta pieza, lo cual alarga la usabilidad y evita el desgaste prematuro.

Existen distintos síntomas que indican que la batería del patinete eléctrico no funciona correctamente. Lo más probable es que, cuando esto sucede, el patinete no arranque correctamente. También es posible que la batería no cargue. Asimismo, el usuario puede detectar que la marcha del vehículo es más lenta de lo normal, o que le falta potencia. Finalmente, los pitidos son otro signo que indica que algo va mal. Cuando el patinete emite estos sonidos, este debe llevarse a un centro de reparación.

Según la experiencia de HTO Urban Mobility, una de las reparaciones más comunes es la sustitución del BMS (Battery Management System), o sea el sistema electrónico de la batería. También es frecuente que resulte necesario cambiar alguna celda dañada o reforzar las piezas que garantizan la sujeción de la pieza para evitar roturas con las vibraciones.

Reemplazos y baterías extra para patinetes eléctricos Una solución efectiva para incrementar la autonomía de los patinetes es la incorporación de una batería extra, servicio al que es posible acceder en los talleres de HTO Urban Mobility. Esta empresa también diseña baterías a medida que se adaptan a las necesidades de los clientes.

A día de hoy, existen tres tipos de baterías para patinetes eléctricos: las de litio, las de plomo y las de gel. HTO Urban Mobility dentro de las posibilidades existentes de reparación, recomiendan sustituir las de gel y las de plomo por equipos de litio porque son las más eficientes y seguras.

El servicio técnico de HTO Urban Mobility es una de las mejores opciones para la reparación de una batería de patinete eléctrico, ya que la empresa cuenta con un equipo experimentado capaz de encontrar una solución a cualquier problema.