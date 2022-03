OrthoClub Academy, especialistas en formación y planificación de Clinchecks Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de marzo de 2022

La alimentación juega un papel importante en la salud dental, por eso, evitar los azúcares, cepillar los dientes con frecuencia y visitar al dentista con regularidad son solo algunos de los consejos de los expertos.

Sin embargo, no existe una solución en casa para tratar los dientes torcidos. La solución a este problema de alineación solo se obtiene cuando se recurre a tratamientos de ortodoncia con especialistas.

Entre las novedades del ámbito dental, se ubica la ortodoncia invisible, uno de los tratamientos que cada vez más pacientes solicitan. La técnica permite lucir una sonrisa radiante y sin imperfecciones. Debido a la demanda y los avances continuos, los ortodoncistas requieren una experiencia previa y una formación actualizada lo más completa posible para poder realizar un trabajo profesional.

En consecuencia, aparecen academias expertas como OrthoClub que ofrecen tres planes diferentes para los profesionales, por un lado masterclasses, planificación de Clinchecks para clínicas dentales y cursos de formación.

¿Qué incluyen las masterclasses en OrthoClub Academy? Se trata de sesiones personalizadas con un tutor ortodoncista experto en Invisalign, en formato online. Este ayudará a las personas a manejar con agilidad las herramientas 3D, a mejorar la comunicación con los técnicos y a planificar mecánicas predecibles con alineadores. Además, si existe cualquier duda, responden en menos de 48 horas.

Las masterclasses no son teoría, no tienen un guion específico porque apuestan por una formación diferente enseñando de forma práctica, con los propios Clinchecks del dentista. Además, están dirigidas tanto a profesionales que se inician en la Ortodoncia Invisible como a aquellos que ya tienen experiencia, pero desean mejorar en algunos de estos aspectos. Asimismo, disponen de 4 programas como Express, Lite, Medium y Full.

Planificación de Clinchecks Si la clínica dental tiene un alto volumen de pacientes o casos muy complejos en los que les cuesta plantear el abordaje, ahora puede olvidarse de llevarse el trabajo a casa. Desde OrthoClub Academy, brindan la oportunidad de trasladar los Clinchecks de la clínica dental a profesionales expertos en Ortodoncia Invisible.

De esta forma, OrthoClub se convierte en un departamento interno de las clínicas dentales, trabajando codo con codo con profesionales con amplia experiencia en este tipo de tratamientos y que han tratado a más de 1.500 pacientes de forma exitosa.

¿Qué ofrecen los cursos online? El tercer servicio que ofrece OrthoClub Academy son cursos de formación para todo tipo de profesionales, con el fin de que puedan actualizarse de la mano de los mejores ortodoncistas del panorama nacional.



