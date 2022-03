Tónico facial reductor de poros de PrimaSalud permite eliminar las células muertas Emprendedores de Hoy

Según la BBC, el acné es una enfermedad que afecta al 90 % de los adolescentes y al 12 % de la población adulta. Una de sus consecuencias son los poros abiertos, además de cicatrices e hinchazón en la piel. Aunque esto no puede eliminarse por completo, es posible reducirlos con la ayuda de un tónico facial específico.

Estos se encargan de limpiar los poros para que la piel pueda respirar con tranquilidad y, así, no acumular impurezas. En empresas de cosmetología natural como PrimaSalud se consiguen los PrimaTonic, productos específicos para esta tarea.

Reducir los poros con el tónico facial de PrimaSalud Los poros del rostro suelen abrirse debido a que son obstruidos con células muertas y otras impurezas. Además, la situación se agrava cuando la piel quiere expulsar las secreciones naturales y no puede. Para solucionar esta condición, se recomienda el uso de cosméticos especializados en eliminar las células muertas.

Al respecto, PrimaSalud ofrece el tónico PrimaTonic de doble acción, ya que quita las impurezas y reduce los poros. La fórmula del producto no contiene ingredientes irritantes como el alcohol, sino centella asiática y agua de rosas que ayudan a que la piel cicatrice rápidamente, sobre todo aquellas heridas causadas por el acné.

También contiene ácido salicílico que es recomendado para pieles grasas porque reduce la hinchazón y limpia los poros. Todos los ingredientes actúan para exfoliar delicadamente la piel y restaurar el pH natural. Con cada aplicación se logra una piel suave, humectada y revitalizada. Además, estará lista para recibir otros productos hidratantes como parte de una rutina de cuidados diarios.

La aplicación de los tónicos de PrimaSalud Uno de los productos base de toda rutina de skincare debe ser el tónico facial. Después de lavar el rostro y secar delicadamente, se debe rociar un poco de PrimaTonic. En seguida, se debe aplicar el químico por toda la piel, de manera uniforme, con la ayuda de una almohadilla de algodón. Para observar un cambio significativo en pocas semanas, los expertos recomiendan repetir este proceso al menos dos veces al día.

Entre las opciones de la marca PrimaSalud también se ubica el sérum hidratante para complementar el cuidado. En cualquier caso, los cosméticos elaborados por esta empresa están realizados con una tecnología avanzada, de manera que logra resultados óptimos.

Mantener una piel sana requiere productos de calidad y constancia. En su blog, se pueden encontrar diferentes tips para cuidar la piel y el cabello. Asimismo, la empresa ofrece un test para determinar cuál es la rutina de cuidados más adecuada según el tipo de piel, su color y demás características.



