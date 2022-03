Eventos responsables, el nuevo objetivo de las empresas comprometidas Emprendedores de Hoy

En estos tiempos convulsos (Covid, guerra de Ucrania, crisis económica…) muchas empresas han renunciado a sus convenciones y eventos por verlos como una frivolidad o un gasto prescindible. Esto es un grave error.

Es un error de base proyectar los eventos de empresa como algo lúdico y no como una oportunidad de crecimiento, de compromiso con los valores corporativos y una herramienta eficaz para mejorar la comunicación y reforzar los vínculos con los empleados.

De esto sabe mucho la empresa Helpers Speakers, referentes en este país en representación de conferenciantes motivacionales y organizadores de eventos responsables y “con alma”. Su CEO, Jesús Ripoll, confirma la tendencia: “Afortunadamente, cada vez más empresas están apostando por ir más allá con sus eventos. Si antes se buscaba al famoso televisivo para dar una charla graciosa y fácilmente olvidable, hoy se apuesta por los eventos con un fin y, si es solidario, mejor aún. Se busca el cumplimiento de objetivos y compromisos empresariales por medio del apoyo a fines sociales: sostenibilidad, integración, diversidad, solidaridad… No se organiza una actividad de team building, por ejemplo, para pasar una jornada lúdica, sino que los contenidos y objetivos entroncan con compromisos con la RSC (responsabilidad social corporativa). Eventos, en definitiva, con valores y con valor”.

Los ODS, esos objetivos globales que ha marcado la ONU para el año 2030, como erradicar la pobreza, cuidar del planeta y asegurar el desarrollo sostenible, son parte del compromiso de muchas empresas. Dicho compromiso se está reflejando también, cada vez más, en sus eventos, dando coherencia y consistencia a sus propósitos.

Raquel S. Armán, cofundadora de Helpers Speakers, explica que están confirmando la tendencia a este tipo de eventos: “Vemos un proceso de cambio cultural, donde la responsabilidad social pasa de ser filantrópica (basada en donaciones y voluntariado puntual de los empleados) a estratégica (eventos y proyectos responsables donde la implicación es mayor, donde donantes y beneficiarios pasan a ser todos participantes y que impacta directamente en la cuenta de resultados y en el bienestar y satisfacción de los empleados). Con un evento responsable, se refuerza la fidelización de clientes, la motivación y el trabajo en equipo, el impacto social, aumenta la competitividad, mejora el clima laboral y aumenta exponencialmente la visibilidad de la identidad e imagen corporativas. En Helpers Speakers, ya nacimos con esa vocación de ayudar, que no va implícita solo en el nombre, sino también en nuestros eventos. Siempre destinamos parte, en ocasiones la totalidad, de los beneficios a acciones solidarias”.

El último evento organizado por Helpers Speakers fue el pasado 21 de marzo, en la sede de la Fundación Cofares, para recaudar fondos para el envío de dos camiones refrigerados con medicamentos a Ucrania y también para ayudar a la Fundación Mensajeros de la Paz, con el Padre Ángel al frente, para ayudar a los refugiados ucranianos en España. Contó con la participación de Bisila Bokoko (filántropa internacional y una de las españolas más influyentes en EE. UU., conferenciante de Helpers Speakers) y del propio Padre Ángel (recién llegado de la frontera entre Polonia y Ucrania). Estuvo conducido por el monologuista, cantante y presentador Ángel Rielo (director artístico de Helpers Speakers). Un claro ejemplo de entretenimiento con corazón que ofrecen a las empresas y organizaciones.

El próximo 20 de mayo, Helpers Speakers volverá a embarcarse en otra de sus actividades de team building estrella, La Regata Interempresas por la Igualdad de Género y a favor de Cruz Roja de España. Jesús Ripoll comenta que han estado dos años sin poder realizarlo: “La situación nos impidió llevar a cabo la actividad con garantías y, junto a nuestro partner Corporate Yachting, optamos por ser prudentes. Ahora, volvemos con más ganas que nunca. Se trata de una regata a favor de Cruz Roja, en beneficio de mujeres en riesgo de exclusión social. La acción es bonificable con créditos Fundae”. Todo el que quiera más información sobre la regata puede ponerse en contacto con ellos a través de su página web.



