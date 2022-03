Estas son las enfermedades más frecuentes en la mujer, según SmartSalus Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 16:02 h (CET) Las mujeres experimentan trastornos y problemas de salud como enfermedades ginecológicas, obstétricas o de transmisión sexual que son inherentes a ellas. Cada año, durante el mes de marzo todo el mundo recuerda la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Pero marzo es también un buen momento para reflexionar sobre cómo afectan estas enfermedades a la mujer en su día a día Las mujeres experimentan problemas de salud que son exclusivos de su género, desde la menstruación, embarazo y menopausia hasta enfermedades ginecológicas como los fibromas uterinos, trastornos del suelo pélvico, la endometriosis o cánceres específicos como el de útero, entre otros. Todas ellas son analizadas en este artículo.

Las áreas de Ginecología y Obstetricia son las dos áreas de especialidad que engloban los trastornos médicos de la mujer.

Los especialistas en el área de Ginecología trabajan en el diagnóstico y tratamiento, médico o quirúrgico, de enfermedades y trastornos propios de la mujer como el dolor menstrual, la menopausia, la endometriosis, los problemas del suelo pelviano o algunos tipos de cáncer, Todos ellos son tratados en este artículo.

Trabajan también el área de la infertilidad, en su diagnóstico y sobre todo, en los diferentes tratamientos de reproducción asistida.

En cuanto a la obstetricia, abarca el seguimiento del embarazo (controles prenatales), el parto, por vía vaginal o cesárea y el puerperio. También el control específico en una embarazada con patologías como la diabetes gestacional, la preeclampsia, placenta previa o problemas de crecimiento del feto, entre otras, etc.

Enfermedades más comunes en la mujer

Endometriosis

La endometriosis es un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera del útero. Afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

La endometriosis afecta a entre el 10 y el 15% de la población femenina, más de 170 millones de mujeres en todo el mundo. Aunque se considera una enfermedad benigna, puede llegar a ser muy dolorosa e incluso incapacitante y, hoy por hoy, es una de las mayores causas de infertilidad. Generalmente su tratamiento más efectivo es la cirugía.

Trastornos del suelo pélvico

El suelo pélvico es una estructura miofascial que cierra la pelvis por su parte inferior. Participa de forma fundamental en funciones tan importantes para la calidad de vida de las pacientes como la continencia urinaria, de heces y de gases. También en la función sexual en el hombre y en la mujer y en la estabilidad de las vísceras de la pelvis menor y de la columna lumbopélvica.

Las causas que debilitan el suelo pélvico en la mujer están asociadas a la edad, los partos vaginales, la menopausia, obesidad, deportes de impacto y alta frecuencia o una cirugía en zona lumbopélvica, entre otras.

Osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de masa ósea. Así, los huesos se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior, son más frágiles, resisten peor los golpes y se rompen con mayor facilidad.

Existe una relación directa entre la falta de estrógeno después de la menopausia y el desarrollo de la osteoporosis. Después de la menopausia, la reabsorción de los huesos (destrucción) va más rápido que la construcción de hueso nuevo.

La menopausia precoz (antes de la edad de 45 años) y cualquier periodo en que los niveles de las hormonas son bajos y no hay periodos menstruales o hay pocos, pueden causar una pérdida de la masa ósea.

Enfermedades de Transmisión Sexual

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son un conjunto de enfermedades con una incidencia más alta en el área ginecológica; incidencia que, según la doctora Susana Peón, ginecóloga del Instituto Guilera, ha ido creciendo en los últimos años.

La doctora Peón hace referencia al Virus del Papiloma Humano (VPH), la clamidia, el herpes, la gonorrea, la sífilis o la tricomoniasis como las ETS más comunes en la mujer, e insiste en la importancia de su rápido diagnóstico y tratamiento para evitar su transmisión, aunque en ocasiones esto es difícil, ya que muchas de ellas son asintomáticas.

Cáncer de mama

El cáncer de mama se forma en las células del tejido mamario. En España se diagnostican alrededor de 35.000 nuevos cánceres de mama, según datos del Sistema Europeo de Información del Cáncer (ECIS), cifra que representa el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres.

A pesar de su alta incidencia, y gracias a la detección precoz y a los avances en los tratamientos como la radioterapia intraoperatoria, actualmente es uno de los tumores con mejor tasa de supervivencia (curación del casi 90% de los casos diagnosticados).

Aunque mucho se ha hablado de los síntomas y signos de alerta del cáncer mamario, es de interés recordar los más frecuentes, como la aparición de un bulto o engrosamiento de la mama; cambio de tamaño o forma; cambios en la piel que se encuentra sobre la mama, con formación de hoyuelos; la inversión reciente del pezón, o la descamación y desprendimiento de la piel que lo rodea (areola).

Cáncer de útero y VPH

Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de virus (existen más de 200 tipos diferentes, de los que una cuarentena afecta a los órganos genitales), que se propagan a través del contacto sexual, o de un contacto íntimo de piel a piel con una persona infectada.

A pesar de ser considerada comúnmente una patología que solo afecta a las mujeres, estudios científicos indican una prevalencia similar en hombres y mujeres (se cree que un 80% de la población activa sexualmente lo padecerá en algún momento de su vida). incluso reflejan que el hombre suele ser el portador silencioso del virus.

Existen dos categorías de VPH de transmisión sexual. El VPH de bajo riesgo puede causar verrugas en o alrededor de los genitales, boca o garganta, mientras que el de alto riesgo puede derivar, en las mujeres, en un cáncer de útero , un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina.

Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus le haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de mujeres, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas.

SmartSalus trabaja con los mejores especialistas en el área de ginecología y obstetricia del país, como el Instituto Guilera en Barcelona, que dispone de los métodos de diagnóstico específicos para cada dolencia, los tratamientos más novedosos en el área y las medidas más efectivas para su prevención.

