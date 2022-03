Opera da un gran paso a la Web3 e integra Solana, Polygon y StarkEx Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 15:34 h (CET) Los usuarios de Opera van a tener acceso a blockchains y a aplicaciones descentralizadas (dapps) como, por ejemplo, los servicios que ofrecen los ecosistemas de Solana, Polygon, StarkEx/Deversifi Layer 2 y Bitcoin, IXO, Ronin, Nervos y Celo Opera, el primero de los grandes navegadores adaptado para web3 y con criptocartera incorporada, anuncia hoy la incorporación de soporte para los principales ecosistemas de blockchain, que incluyen Solana, Polygon, StarkEx, Ronin, Celo, Nervos, IXO y Bitcoin. A partir de ahora, decenas de millones de usuarios activos de Opera pueden beneficiarse de blockchains y aplicaciones descentralizadas (dapps), y de los servicios que ofrecen estos ocho ecosistemas, como las dApps de Polygon o Solana, los beneficios de Layer 2 DeFi a través de DiversiFi, impulsado por StarkWare, o dar seguimiento a sus Axies, a través de Ronin.

Cabe destacar que el lanzamiento de Opera de hoy también supone una ampliación del acceso a los PoS (Proof of Stake) de blockchains y a los ecosistemas Layer2 de Ethereum, Polygon y StarkEx. Acceder a estos blockchains permite a los usuarios beneficiarse de tarifas de gas más bajas y transacciones más rápidas, al tiempo que minimizan su huella de carbono y siguen aprovechando la sólida descentralización y la seguridad de Ethereum.

La integración de múltiples blockchains y, en particular, de Layer 2, es una estrategia clave en la misión de Opera para seguir siendo neutral en este entorno e incorporar sin problemas a millones de usuarios a Web3, y de hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente.

"Desde que comenzamos en el espacio de Web3 en 2018, hemos estado cerrando acuerdos con los blockchains más populares y vanguardistas y con los proveedores de nombres de dominio de Web3 para acelerar la evolución de cripto, desde su origen -con las pruebas de concepto- hasta la adopción masiva. Web3 está en camino de convertirse en una tecnología web de uso generalizado y los usuarios no necesitarán saber que están interactuando con ella. Lo que necesitan es tener la mejor experiencia de usuario y un beneficio real", afirma Jorgen Arnesen, EVP Mobile de Opera.

A mediados de enero de 2022, Opera lanzó la primera versión beta pública de su nuevo Crypto Browser Project en móvil y escritorio. El Proyecto Crypto Browser proporciona la experiencia de navegación definitiva, todo en uno y totalmente dedicada a la Web3. Opera lanzó originalmente el primer navegador web con una billetera de criptomonedas integrada y soporte básico de Web3 en 2018, el Crypto Browser Project, que incluye un soporte de dApp integrado, una billetera de criptomonedas no custodiada, así como Crypto Corner. Esto fue lo que marcó el comienzo de un nuevo proceso hacia una experiencia de navegación Web3 dedicada, con el objetivo de acelerar la evolución de la próxima generación de la web. Ahora se está haciendo realidad.

Polygon

La integración con Polygon es una estrategia clave en la misión de Opera de incorporar sin problemas a millones de usuarios a la Web3 y hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente. El entorno de Polygon, rápido, escalable y con tarifas ultrabajas, lo ha convertido en una de las soluciones de escalado de Ethereum más populares entre usuarios y desarrolladores. Con las tarifas de gas de Ethereum subiendo a niveles insostenibles, el desarrollador del navegador se ha movido rápidamente para integrar el proyecto y permitir una forma directa y eficiente para que los usuarios interactúen con Polygon.

Por el contrario, una vez que los activos se envían a la cadena Proof-of-Stake (PoS) de Polygon, el impacto del carbono se vuelve prácticamente insignificante para la acuñación y transferencia de activos. Polygon consume solo 0,00079 teravatios (TWh) de electricidad al año, lo que hace que emplee más de un 90% menos de energía que la capa 1 de Ethereum. Por ejemplo, acuñar un solo NFT en Polygon produce aproximadamente la misma cantidad de CO2 que conducir 0,26 kilómetros.

Se han incluido desde metaversos como Sandbox, Decentraland, NFT Worlds compatibles con Minecraft, Cryptovoxels y Somnium Space hasta las dApps de juegos más populares del ecosistema de Polygon, incluyendo proyectos de Polygon Studios, y juegos como Aavegotchi, My Crypto Heroes, Atlantis World, Decentral Games y muchos otros. La compatibilidad de Opera con Polygon expone a los usuarios a un popular ecosistema de Ethereum con más de 7.000 dApps entre las que elegir, incluidas las populares aplicaciones de juegos Sandbox, Decentraland y Aavegotchi. La integración de Polygon por parte de Opera se basa en el objetivo del navegador de incorporar a millones de usuarios al espacio de la Web3 de forma respetuosa con el medio ambiente.

Solana

Los principales navegadores web comenzaron a trabajar para incluir funciones nativas de blockchain con la explosión de DeFi en 2020. Desde entonces, muchos han integrado diversos niveles de funcionalidad de blockchain. Sin embargo, la inclusión de Solana por parte de Opera supera a los principales competidores del sector.

Solana se convirtió en uno de los 10 proyectos de criptodivisas más importantes por capitalización de mercado a principios de 2022. Sus bajas tarifas de transacción, su alta escalabilidad y su modelo de consenso energéticamente eficiente lo han convertido en un actor viable en el sector del blockchain.

Los usuarios de Opera podrán ahora acceder a todo el ecosistema de Solana, incluidas las aplicaciones descentralizadas (dApps) actualmente alojadas en blockchain. Esto incluye aplicaciones que van desde intercambios descentralizados (DEXs) como Solend y Raydium; mercados NFT y aplicaciones de streaming de música. Aunque Opera está trabajando con el ecosistema de Solana para integrar Opera Wallet los usuarios tendrán que conectarse, de momento, a través de Phantom Wallet.

Junto con Solana, Polygon y otros blockchain, Opera también está permitiendo el acceso al ecosistema Layer-2 de Ethereum a través de StarkEx, impulsado por StarkWare, y el intercambio descentralizado, DeversiFi. La integración permite a los usuarios beneficiarse de transacciones eficientes y amuy bajo coste, que son más de 100 veces más rápidas y rentables que la red principal de Ethereum.

Además, Opera ha anunciado la compatibilidad con la blockchain Ronin, responsable del popular proyecto GameFi, Axie Infinity -uno de los éxitos arrolladores del espacio de juego descentralizado-. También se incluyen en la integración Nervos, IXO, Celo y Bitcoin.

Jorgen Arnesen, EVP Mobile en Opera, sostiene que “el usuario medio de la web puede ser todavía reacio a entrar en Web3, pero con la integración de Solana, Polygon y otros blockhains en nuestro navegador móvil, ahora pueden acceder a estas tecnologías de forma segura y con la comodidad de un navegador que les proporciona una experiencia Web3 dedicada".

Polygon y las dapps de Polygon están disponibles en el proyecto Crypto Browser en Android y PC, así como en Opera para Android. Solana, StarkWare/Deversifi Layer 2, IXO, Ronin, Nervos, Bitcoin y Celo están disponibles en Opera para Android y lo estarán en el Crypto Browser Project en los próximos meses.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Absoluta Flora descubre las tendencias florales para bodas este 2022 Clínica Puerta del Moro inaugura su nuevo centro médico en Valdemoro Relevantes personalidades del ámbito fiscal y tributario analizan los temas más relevantes del ámbito tributario en el Congreso Fiscal de Lefebvre SATECMA realiza una campaña radiofónica en Onda Agraria para promover sus soluciones para la ganadería Estas son las enfermedades más frecuentes en la mujer, según SmartSalus