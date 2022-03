Iluminación para piscinas de la mano de Swimhome Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de marzo de 2022, 11:18 h (CET)

La iluminación es un elemento importante en toda obra arquitectónica, es lo que permite resaltar, entre otras cosas, la belleza de la estructura.

La piscina no es la excepción, considerando que es uno de los elementos que más atrae en una casa, en especial, en los meses de verano. Por lo tanto, requiere de la misma importancia en cuanto a iluminación que el resto de la vivienda.

Swimhome es una compañía altamente especializada y con mucha experiencia en este sector, y desde su web ofrece una gran cantidad de alternativas, con lo mejor en iluminación de última generación para piscinas.

Importancia de la iluminación en piscinas Uno de los elementos imprescindibles para cualquier piscina es una buena iluminación. Contar con ella ofrece varios beneficios, ya que, por ejemplo, es capaz de complementar el estilo de la piscina y resaltar sus características, además del gran poder decorativo que aporta. Pero los beneficios no solamente se limitan al apartado estético, sino que una buena iluminación también hace la piscina más segura, ya que permite ver con claridad todo lo que hay por debajo del nivel del agua. A esto, hay que sumar el hecho de que una piscina bien iluminada permite que no solamente se pueda usar durante el día, sino que también sea un lugar del cual disfrutar en las noches junto a amigos o familia.

Durante los últimos años, el tipo de iluminación para piscinas ha estado evolucionando, y por ejemplo, los viejos focos halógenos se han ido cambiando por nuevos tipos de focos cada vez más eficientes y ahorradores.

Consultar lo último en iluminación para piscinas en la web La empresa Swimhome se especializa en la venta de dispositivos de iluminación para piscinas con lo último en tecnología en este sector. Un ejemplo de ello, son los focos LED disponibles en su catálogo, los cuales además de ofrecer una iluminación más potente y atractiva, son capaces de ahorrar hasta un 90% más de energía que los focos halógenos antiguos. Sus focos LED se pueden encontrar en distintos tamaños, tanto de luz blanca como RGB, para dar un toque más especial a la piscina.

Por otro lado, hay también otros modelos, como los focos PAR56, y otros de superficie con regleta o cruceta, que permiten realizar el cambio de foco fácilmente en solo minutos.

Todos los focos de los que dispone esta firma están fabricados en España, y se pueden adquirir fácilmente a través de su página web. Además de eso, también se pueden encontrar otros productos para piscinas, para que el usuario pueda disponer de todo lo que necesita en un solo lugar.



