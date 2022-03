Las tiendas de techo, una excelente opción para las escapadas de fin de semana Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de marzo de 2022, 10:23 h (CET)

Una excelente alternativa para las personas que desean estar en contacto con la naturaleza, pero a la vez quieren seguridad, son las tiendas de techo. Esta opción ha sido impulsada por las diversas alternativas que existen en cuanto a los modelos y costes, que se adaptan a cualquier presupuesto.

Representan una ventaja interesante cuando se pretende acampar en un espacio de superficie irregular, con humedad excesiva o donde viven muchos insectos u otros animales. Ofrecen el confort que están buscando esas personas que desean adentrarse en la vida salvaje, pero que no quieren sufrir los imprevistos de la intemperie.

Cómo son las tiendas de techo En la actualidad, los modelos de tiendas de techo ofrecen ventajas que antes no se conseguían en este tipo de productos de camping. Son más fáciles de montar y están elaboradas con materiales que son resistentes, pero a la vez más ligeros. Además, no requieren de un vehículo especial para ser utilizadas, ya que se pueden alzar encima de prácticamente cualquier tipo de coche.

La gente de Foxcamper se ha especializado durante años en la comercialización de tiendas de campaña y otros accesorios para acampar. Esa experiencia los ha convertido en expertos en este tema. Explican que estos modelos son ideales para aquellas personas que no son campistas experimentados. No requieren el uso de barillas o clavar piquetas para ser instaladas.

Eso las hace muy fáciles de montar. Solo hace falta desplegarlas y en pocos minutos están listas para ser usadas. Lo mismo ocurre a la hora de desinstalarlas. Según Foxcamper, hacerlo no requerirá más de un par de minutos, algo muy útil en caso de que haya que desalojar rápido un lugar.

Espacios climatizados en medio de la naturaleza Otra de las ventajas que menciona Foxcamper sobre las tiendas de techo es que combinan la altura con excelentes materiales que mantienen el clima interior. Al no estar pegadas al suelo, aseguran una temperatura ideal tanto en el verano como durante el invierno. En caso de lluvia, no hay que preocuparse por inundaciones en su interior.

Foxcamper está comercializando tres de las marcas más destacadas en este tipo de implementos. Se trata de Sheepie con sus modelos Jimba Jimba, Yuna y Bookara. En la firma Eezi Awn disponen del modelo familiar Jazz, mientras que las referencias Adventure y Rock pertenecen a la marca Wild Land. Sus capacidades van desde las 2 hasta las 5 personas.

Por su funcionalidad y practicidad son ideales para las escapadas de fin de semana y así poder salir de la rutina urbana. Los usuarios pueden decidir si prefieren un modelo de cubierta dura o blanda, dependiendo de las necesidades y gustos de cada quien. Representan una excelente inversión porque son artículos resistentes que cuentan con una larga vida útil.



