Mérica Foods: 25 años rompiendo fronteras en el sector de la alimentación Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 13:45 h (CET) El Grupo Mérica Foods, conocido principalmente por distribuir la marca de productos alimentarios "América", expone su proyecto de crecimiento internacional en Alimentaria 2022. Además, sus líneas de negocio "Tesoro Natural" y "Del Huerto Original", se focalizan respectivamente en el público nacional que elige una alimentación saludable y gourmet. Cuatro de las marcas que Mérica Foods distribuye en exclusividad - Samai, La Oriental, Pony Malta y Ron Viejo de Caldas – destacan en el stand Un año más, el pabellón internacional de Alimentaria 2022 ha contado con las principales compañías importadoras que están aportando diversidad a la cocina en Europa y en particular en España. Entre ellas se encuentra el Grupo Mérica Foods, reconocido por distribuir la gama de productos América Import, que cuenta con marcas consolidadas con una alta penetración en el mercado internacional. Tal es el caso de Samai, Oriental, Ron Viejo de Caldas o Pony Malta, cuatro de las marcas con más proyección entre las más de 400 referencias distribuidas por este Grupo, el 40% marcas propias.

Uno de los objetivos de Mérica es romper fronteras en el sector de la alimentación. Como explica Jhony Guevera, director del Grupo, “el abanico de productos ofrecidos bajo la marca América incluye principalmente productos consumidos por el comprador latinoamericano residente en Europa y, cada vez más, por el propio público europeo”. Entre estos destacan las bebidas refrescantes, zumos, snacks, pastas, legumbres, harinas y postres.

Pero la propuesta de Grupo Mérica Food no se limita a perpetuar y expandir las tradiciones culinarias de América Latina fuera de la región, las marcas Tesoro Natural y Del huerto Original dirigen su atención hacia productos cada vez más asentados internacionalmente. Tal es el caso de la leche de coco, las bebidas a base de frutas tropicales, la chía, la quinoa o la pasta de ají. Todos ellos destacan por su carácter saludable y algunos, como la pasta de ají, son parte del circuito gourmet.

Por último, destaca el innovador proyecto de Sanam, compañía asociada a Mérica que elabora y comercializa productos innovadores de alto valor agregado mediante el aprovechamiento de subproductos agroindustriales, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente. Uno de sus productos principales es la pulpa del café, antioxidante natural perfecto para la elaboración de otros alimentos, bebidas, productos de belleza y productos agrícolas. En reconocimiento a su labor, en 2022 Sanam ha sido nombrada “empresa agroindustrial innovadora y sostenible”.

Como servicio de valor para todas estas marcas, Grupo Mérica Foods apuesta por la innovación y tecnología. Con su herramienta BtoB BUSINESS INTELIGENCE, permite conocer al instante la realidad de un producto en el punto de venta aportando información tan valiosa como: seguimiento de capilaridad, visitas efectuadas por su equipo de ventas, productos ofertados a los clientes, geolocalización del equipo de ventas y seguimiento de las campañas publicitarias.

Tal como concluye Jonhy Guevara, “durante los más de 25 años de experiencia del Grupo se ha podido cuantificar y materializar la evolución de Mérica, firmando alianzas estratégicas con marcas muy reconocidas a nivel mundial”. A día de hoy, Grupo Mérica Foods suma más de 1.000 tiendas decoradas, más de 4.600 clientes en cartera, una media de 3600 clientes atendidos semanalmente, en torno a 89.500 pedidos anuales, 790.634 líneas de preparación anuales, más de 1.240.000 bolsas envasadas y tiene presencia en 17 países.

