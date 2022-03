El amor y la opresión batallan en 'Proyecto Herodes (La formación)', del escritor Hank Delased Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 13:17 h (CET) El autor irrumpe con fuerza en el panorama literario con esta primera obra juvenil que supera todas las expectativas '¿Hasta dónde llegarías para defender tu libertad?' Benjamín Zasbha lo tiene claro: hasta el final. Con esta interesante premisa presenta el autor Hank Delased su novela Proyecto Herodes (La formación) (Editorial Universo de Letras), una historia que conseguirá atrapar a los lectores desde las primeras páginas.

El escritor construye un mundo ambientado en Ruelte, un país bajo el mandato ideológico y opresor del dictador el Grande. Benjamín, el protagonista, es considerado un «insalubre», un peligro para la sociedad al que hay que reformar antes de que perjudique al resto y deban ejecutarlo. Acusado por sus ideas revolucionarias, este muchacho sin familia es trasladado a Paraíso, un centro destinado a reeducar o castigar a este tipo de jóvenes.

"Quise escribir una historia de adolescentes en la que el héroe se saliera un poco de estereotipos. Me interesan los personajes que se sienten perdedores, inseguros, frustrados… sin darse cuenta de que esos sentimientos son los que les empujan hacia adelante y los convierte en especiales. Espero haber conseguido demostrar en el libro que el éxito y el fracaso dependen de algo más que de nuestras cualidades de serie".

Así, los lectores no solo conocerán de primera mano Paraíso, sino que serán testigos de todas las relaciones, amistades, traiciones y secretos que esconden cada uno de los personajes que con tanta maestría ha perfilado el autor, como Balandros, un médico que se hace amigo de Benjamín en una parada de autobús; Verónica, la hija de Balandros que trabaja recluida en Paraíso; Claudie Margat, la tutora de Benjamín en este centro, o Azila, la chica que despertará en él un sentimiento hasta entonces desconocido: el amor.

Los lectores participarán en el conflicto de estos personajes y los acompañarán a lo largo de toda la historia donde su pasado influirá sobremanera en la toma de decisiones y en una posible huida fuera de los límites de Ruelte.

Hank Delased los conducirá por un relato en el que la pérdida de una hija impuesta por un sistema opresivo, un secreto familiar que podría desestabilizar el gobierno y el primer amor son el eje conductor de la traición hacia una supuesta verdad que se tornaba antaño segura y que comienza a resquebrajarse.

"El amor lo puede cambiar todo porque no nos pertenece y, por lo tanto, no está bajo nuestro control. El amor nos recoge en una parada, nos lleva de viaje y a partir de ahí ¡suerte! También hay que decir que el amor, una vez se cansa y nos abandona, no te deja en el mismo sitio en el que te recogió…, lo cual puede ser una ventaja o un problema, porque ¡anda que no hay barrios peligrosos!".

Proyecto Herodes (La formación) es la combinación perfecta de una ambientación bien elaborada, una atmósfera de misterio e ingenuidad, una trama muy cuidada y unos personajes construidos en tonos grises.

Hank Delased muestra una ficción no muy alejada de la realidad en la que los propios lectores descubrirán la gran paradoja del poder que existe en cualquier dictadura: la imposición de gobernar al pueblo, pero no a uno mismo.

"Si tomo en serio lo que se dice de ciertos regímenes políticos actuales, creo que la realidad supera cualquier distopía. De la sociedad que yo conozco podría decirse que apunta maneras, pero de una manera muy sutil. Al final ninguno seremos conscientes de estar confinados en Paraíso".

Sin duda, la novela de Hank Delased cumple todos los requisitos para asentarse con fuerza dentro del panorama de la literatura juvenil nacional.

Proyecto Herodes (La formación) ya está disponible en librerías para todos aquellos lectores que, como Benjamín, busquen una historia en la que el amor más puro sea la libertad.

Vídeos

«Proyecto Herodes (La formación)», de Hank Delased



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.